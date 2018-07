Was wäre der Muckenkogel ohne seine Bergretter.

Wanderer, Paragleiter, Mountainbiker oder Forstarbeiter hätten in den vergangenen fast 100 Jahren in Notsituationen keine Rettung erfahren, hätte es nicht immer ehrenamtliche Helfer gegeben, die sich rund um die Uhr, auch zu widrigsten Wetterbedingungen in den Dienst der guten Sache gestellt hätten.