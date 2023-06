Bergrettung blickt auf 100-jährige Geschichte zurück

Die Wurzeln der Bergrettungsortsstelle St. Aegyd gehen laut mündlicher Überlieferung auf einen Kletterer zurück, der sich am 7. November 1923 im Gebiet der Turmmauer beim Göller verstiegen hatte und zu dessen Bergung sich sieben wackere Bergsteiger aus der Region St. Aegyd zur Hilfeleistung zusammengefunden haben. Die Ortsstelle St. Aegyd war somit als zehnte lokale Stelle des Rettungsausschusses Wien im Rahmen der ÖTK-Sektion St. Pölten gegründet.

Den dürftigen Unterlagen, die die Kriegswirren überstanden haben, kann entnommen werden, dass in den Folgejahren mit bescheidensten und oftmals improvisierten Mitteln gearbeitet wurde – aber dafür mit großem Idealismus und Enthusiasmus. Nachdem die Bergrettung 1938 in Bergwacht umbenannt wurde und ein Teil der „Deutschen Bergwacht“ wurde, schlug für die Retter 1945 wieder die Stunde null. Über Initiative des jungen Lehrers Alfred Brunner war vielen die Kameradschaftshilfe am Berg ein so großes Anliegen, dass sie in lockerer Gemeinschaft wieder mit organisierten Such– und Bergeaktionen begonnen haben. Die Ortsstelle hat sich dem seit 1949 bestehenden Verband Österreichischer Bergrettungsdienst (ÖBRD) angeschlossen und konnte bei der ersten Jahresversammlung am 27. Februar 1951 schon wieder auf 19 Bergrettungsmänner zählen.

Die ersten Schlepplifte sorgten für viele Einsatzstunden

Mit der Errichtung der ersten Schleppliftanlagen in St. Aegyd und am Gscheid in den Jahren 1965 und 1966 hat sich die Anzahl der Bereitschaftsstunden sprunghaft verfünffacht. Die Anzahl der Schiunfälle hat sich ab diesem Zeitpunkt über viele Jahre bei etwa 15 bis 30 und die der Hilfeleistungen bei 30 bis 70 pro Saison eingependelt und konnte somit nur mehr über eine Neuaufnahmeinitiative abgefangen werden. 1973 war mit 51 Bergrettungskameraden der bisher höchste Personalstand erreicht.

Aber auch in den letzten drei Jahren gab es für die Bergrettung viel zu tun. „Die meisten Einsätze hatten wir eigentlich direkt während der Pandemie. Hier wollten natürlich viele raus und dann kam es zu Unfällen“, berichtet Ortsgruppenleiter Hubert Wallner. „Mittlerweile haben sich die Einsatzzahlen aber wieder etwas beruhigt“, versichert Wallner. So waren es im Jahr 2020 15 Einsätze während man das Jahr 2022 mit nur zehn Einsätzen abschloss.

Die Jubiläumsausstellung im Kulturstadl kann bis einschließlich 7. Oktober jeden Samstag von 15 bis 17 Uhr besichtigt werden. Für Interessierte, die außerhalb der Öffnungszeiten vorbei schauen wollen, sind am Kulturstadel Kontakttelefonnummern angeschlagen, über die auch der Wunsch nach Führungen deponiert werden kann.