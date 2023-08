Ebenwaldhütte wird 30 Jahre alt

Die 1046 Meter hoch gelegen Ebenwaldhütte gilt bei Wanderern und Ausflüglern seit vielen Jahren als beliebter Standort zum Einkehren, Speisen und auch Schlafen. Nun feiert das beliebtes Ausflugsziel Jubiläum: Die von Josef und Gertrude Thalhammer geführte Hütte lädt zur 30-Jahr-Feier am 15. August ein. „Die Hütte steht bereits seit den 50er-Jahren, wurde damals allerdings nicht bewirtet. Vor dreißig Jahren haben dann meine Frau und ich die Hütte gekauft und mit der Bewirtung begonnen“, erklärt dazu Josef Thalhammer.

Da die Hütte 1952 nur als private Berghütte gebaut wurde und später von den Wiener E-Werken übernommen wurde, musste zu Beginn auch einiges umgestaltet werden, damit ein Gastbetrieb möglich wurde. „Die Immobilie wurde in den 90er-Jahren zum Verkauf angeboten, da die Sparkasse schließlich der Eigentümer war und einen Käufer suchte. Für uns war dabei klar, dass wenn wir die Hütte schon kaufen, dass wir diese auch bewirten wollen“, so Thalhammer. Dies sei auch auf Wunsch der Gemeinde hin geschehen, da man mit den Pächtern zuvor immer wieder Probleme hhate. Vorerfahrung hat das Ehepaar Thalhammer dabei im Gastrobereich nicht gehabt. Man ist hier mit Hilfe der Schwiegermutter mehr und mehr in die Aufgaben hineingewachsen.

Mit nun 30-jähriger Erfahrung feiern die Wirten aber jetzt am 15. August die Jubiläumsfeier: Um 10 Uhr startet die Feierrunde mit der heiligen Messe gefolgt von einem Frühschoppen mit den „Ruck-Zuck-Buam“. Für Speis und Trank ist dabei natürlich gesorgt.