Hainfelder Liasenböndlhütte feierte den Hunderter

„100 Jahre Liasenböndlhütte sind ein Anlass zur Freude und zum Feiern“, unterstrich Naturfreundeobfrau Elisabeth Preus zur Jubiläumsfeier am Sonntag. Daher fand hier auch der diesjährige NÖ Naturfreundetag statt.

Preus gab beim Festakt einen Rückblick auf die Entstehungsgeschichte der Hütte vor 100 Jahren. Auf Ersuchen des Naturfreundevereines stellte die Gemeinde Hainfeld ein inmitten des Kirchenbergwald gelegenes Wiesengrundstück zu Verfügung. Auf dieser Lichtung (=Liasen) befand sich eine ebene Wiese (=Böndl) und eine Holzknechthütte. „Diese diente zu Beginn zur Ausschank“, erzählt Obfrau Elisabeth Preus. 1917 wurde die Hütte gebaut. Das war herausfordernd. „Die Baumaterialien trugen die Mitglieder zu Fuß hinauf“, berichtet Preus. 1923 wurde dann die Schutzhütte Liasenböndl eröffnet. Der Zustrom von Besuchern, nicht zuletzt wegen der 1925 angelegten Naturkegelbahn, war bald so groß, dass bereits 1927 ein Zubau nötig geworden war. Dieses Aussehen bewahrte sich die Hütte über 40 Jahre.

„Bewirtschaftet wurde die Liasenböndlhütte während der Zeit vor und nach dem Krieg bis zum Jahr 1952 vom Ehepaar Johann und Maria Pichowetz. Seit 1952 wird die Hütte am Wochenende und an den Feiertagen von den Mitgliedern bewirtschaftet“, weiß die Obfrau und schildert weiter: „Eine große Erleichterung gab es nach der Errichtung eines neuen Zufahrtsweges 1962. Unter großer Beteiligung zahlreicher Naturfreundemitglieder, die 2.000 unentgeltliche Arbeitsstunden leisteten, war die Stadtgemeinde Hainfeld für dieses Projekt federführend.“

Landesvorsitzende Karin Schele (vorne, 4. v. l.) und Naturfreunde NÖ-Geschäftsführer Ernst Dullnigg (3. v. l.) dankten dem Hainfelder Naturfreunde-Team für ihr unermüdliches Engagement. Foto: Plöchl / Naturfreunde Hainfeld

Anschluss ans Stromnetz erst 1999

Einige Zu- und Umbauten und viele kleine und größere Adaptierungen wurden seither durchgeführt, ehe 1967 der Zubau eines Extrazimmers und eines überdachten Vorplatzes an die bestehende Hütte sowie die Errichtung eines darüberliegenden Schlafraumes durchgeführt wurde. 1969 wurde die beliebte Naturkegelbahn komplett erneuert. Neue Sanitäranlagen wurden 1972 installiert und 1976 ein Zubau für die Küche errichtet. Außerdem gibt es seit 1993 eine Wasserleitung und seit 1999 ist die Hütte an das Stromnetz angeschlossen.

„Ein großes Projekt war heuer der Ankauf einer neuen Küche von der Firma Metagro“, sagt die Obfrau. Dass die Liasenböndlhütte sich heute so darstellt, ist dem Verdienst der vielen freiwilligen Helfer in diesen 100 Jahren geschuldet. „Ein besonderer Dank gilt Ingrid und Wolfgang Wagner, welche schon 2021 seit ihrem Anbeginn 12.000 Tage Hüttendienst gemacht haben. Sie ist ja schon so etwas wie ein Wohnzimmer für sie“, betont sie. Ein großes Danke richtet sie auch an den Hüttenreferenten Hans Wallner. „Er ist auch ständig am Arbeiten“, lobt die Obfrau.

Eine Fotoausstellung zeigt die Veränderung der Liasenböndlhütte in den 100 Jahren. Diese hat Karl Jägersberger mit Unterstützung von Alfred Kapfenberger zusammengetragen.

1926 wurde die Liasenböndlhütte erbaut. Foto: privat