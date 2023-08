Hohenberger Bergrettung feierte den Hunderter

„Mit viel Einsatz und ehrenamtlicher Arbeit wurde in all diesen Jahren eine großartige Aufbauarbeit geleistet, die Euch zu einer der wichtigsten Rettungs- und Einsatzorganisationen im alpinen Gelände in unserer Region gemacht hat“, lobte Hohenbergs Bürgermeister Ferdinand Lerchbaumer am Samstag beim Festakt zum Jubiläum im Gasthaus „Zwei Linden“.

Eine Spende gab es auch für die Ortsstelle. Diese übergaben Bürgermeister Ferdinand Lerchbaumer (2. v. r.), Vizeortschef Heinz Spreitzhofer (l.) sowie die Gemeinderatskollegen Fritz Trescher, Rene Weyrer, Wolfgang Höbling, Nina Lerchbaumer und Georg Pejrimovsky (v. l.) an Ortsstellenleiter Robert Salzer (4. v. l.). Foto: Vonwald

Dazu fanden sich neben vielen anderen Bezirkshauptfrau Heidelinde Grubhofer, ÖVP-Bundesrätin Sandra Böhmwalder, Bergrettungslandesleiter-Stellvertreter Karl Weber, Bezirkspolizeikommandant Michael Hochgerner, ebenso Rot-Kreuz-Bezirksstellenleiter Michael Sedlacek und Gemeindepolitik-Vertreter aus der Region ein. Bei den Feierlichkeiten wurden verdiente Mitglieder geehrt.