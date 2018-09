Ob Bauernball, Maibaumsteigen oder Palmbuschenbinden: Der Heimat- und Trachtenverein ist seit seiner Gründung im Jahr 1968 ein wichtiger Bestandteil der Gemeinde. Federführend war der einstige Obmann und Gründer Johann Eder, er stellte noch im selben Jahr das erste Heimatfest mit reichlich Volkstanz auf die Beine. Was in den darauffolgenden Jahren alles passierte, wagte zu Beginn niemand zu erträumen. Weitere Heimatfeste, Auftritte bei Bällen und Kirtagen und sogar ein Live-Auftritt vor mehr als 1.000 Zusehern, darunter auch Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, waren die Folge.

„Das macht einen natürlich schon sehr stolz, wenn man weiß, dass man so etwas mit seinem Team meistern kann.“ Obfrau Christa Rotteneder

„Das macht einen natürlich schon sehr stolz, wenn man weiß, dass man so etwas mit seinem Team meistern kann und das Lob auch von vielen Seiten kommt“, schildert die derzeitige Obfrau Christa Rottenender die großen Höhepunkte der letzten Jahre. Bei sämtlichen Vorhaben immer an ihrer Seite waren 24 aktive Mitglieder, vom Urgestein bis zum Neueinsteiger. Was verbindet, ist die Liebe zum Volkstanz und zur Tracht, daher zeigt sich der Kleinzeller Verein stets in einheitlicher Montur. „Mein Ziel ist es, die Tracht zu pflegen und ein einheitliches Bild zu vermitteln“, so Rotteneder.

Stolz getragen wurde die schmucke Vereinskleidung auch vergangenen Samstag, als die Mitglieder zum großen Festakt anlässlich des 50-jährigen Vereinsbestehens luden. Gefeiert wurde groß, so startete das bunte Programm mit einem gemütlichen Dämmerschoppen samt musikalischer Untermalung sowie einer historischen Fotoausstellung, ehe die Vorführungen einiger befreundeter Volkstanzgruppen unter reichlich Beifall in Szene gingen. Besonders begeistert war man hier auch vom Auftritt des Trachten- und Heimatvereins „Phönix Ternitz“.

Die oberösterreichischen Volkstänzer waren bereits beim Auftakt im Jahre 1968 dabei und kehrten als Highlight zum Jubiläumsfest zurück. Dies freute neben Obfrau Crista Rotteneder natürlich auch den Initiator und die „gute Seele“ des Vereins, Johann Eder, besonders. Er steht immer mit Rat und Tat zur Seite, sodass Rotteneder eine erneute Führungsperiode nicht ausschließt: „Im Großen und Ganzen würde ich es wieder machen, aber ich muss auch an meine Familie denken.“