Stabil ist der Gesundheitszustand von Altabt Matthäus Nimmervoll nach seinem am 3. August 2018 erlittenen, schweren Schlaganfall. Als Vorsichtsmaßnahme aufgrund der Coronakrise wurde sein 70. Geburtstag am Dienstag, 16. Juni, jedoch nur im kleinen Kreis der Mönche, seiner Geschwister und einiger weniger Gäste im Konvent des Stiftes gefeiert.

Der Ehrenbürger der Stadtgemeinde Lilienfeld und der Gemeinde Lichtenau im Waldviertel, zu der die Pfarre Loiwein gehört, nimmt – soweit möglich – an der Gemeinschaft im Stift teil. Der vor rund einem Jahr zurückgetretene Abt führt ein Leben im Austausch mit den Mitbrüdern, früheren Weggefährten und Freunden. Enge Kontakte in seiner Amtszeit hatte er auch mit der Diözese Zips geknüpft, sodass in einigen Pfarren im Dekanat Lilienfeld slowakische Priester tätig sind.

Trotz Schicksalsschlag Humor nicht verloren

Matthäus Nimmervoll hat gerne geistliche Vorträge und Exerzitien gehalten. Er war oft als Firmspender unterwegs. Spiritualität und die Seelsorge stehen für ihn bis heute an erster Stelle. Er betet viel, empfängt jeden Tag die hl. Kommunion und feierte die hl. Messe über das Fernsehen mit. „Er überrascht immer wieder mit seinem Humor“, möchte sein Nachfolger Abt Pius Maurer nicht unerwähnt lassen.

„Das Stift ist für die Menschen da: Nach dieser einfachen Überlegung hat Matthäus immer eine öffentliche Verantwortung des Stiftes, der Kirche insgesamt, für die Stadt und die Region eingebracht“, würdigt indes Bürgermeister Wolfgang Labenbacher den Jubilar. Lang sei die Liste der Verdienste Nimmervolls für Lilienfeld. „In enger Absprache mit der Pfarre und dem Stift durfte Stiftsgrund für die öffentlichen Bereiche und für viele Verbesserungen verwendet werden“, weist Wolfgang Labenbacher auf Projekte in verschiedensten Bereichen hin.