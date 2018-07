Mit über 8.000 Fans und viel Musik, so begingen die Edlseer ihr 25-jähriges Bandjubiläum in Mariazell. Schon am Mittwoch pilgerten die Bandmitglieder mit 80 Fans von ihrem Heimatort Birkfeld ins 100 Kilometer entfernte Mariazell. 140.000 Schritte und einige tausend Höhenmeter bewältigten sie bei der „Dankeswallfahrt“ über die Schanz nach Mitterndorf, über das Niederalpl nach Mürzsteg und weiter nach Mariazell. Für Fans, die lieber mit dem Caravan unterwegs waren, startete einen Tag nach der Fußwallfahrt auch die Caravanwallfahrt. Als Highlight am Weg gab es ein „Come together“ mit Grillabend und Livemusik. Das ließ sich auch der Mariazeller Bürgermeister Manfred Seebach nicht entgehen.

Bei der Ankunft in Mariazell führten die Edlseer die Fuß- und Campingwallfahrer und Fangemeinde in die Basilika, wo Pater Michael die Festmesse zelebrierte. Er betonte: „Ein Leben ohne Musik wäre ein trostloses und fades Leben.“ Musik sei ein kleines Stück Himmel. Diesen brachten der Männergesangsverein Alpenland und die Edl-seer in die Basilika.

„Das Schönste im Leben nach der Gesundheit ist das gemeinsame Feiern.“ Fritz Kristoferitsch, Edlseer-Frontmann

Danach wurde im „größten Festzelt der Ortsgeschichte“ das Jubiläumsfest gefeiert. Über 2.000 Gäste jubelten ihren Helden zu. Edlseer-Frontmann Fritz Kristoferisch betonte: „Das Schönste im Leben nach der Gesundheit ist das gemeinsame Feiern.“ Nach einem Ausflug in die jungen Jahre und einem Kurzfilm über die Erfolgsgeschichte der Eldseer überraschte der steirische Landeshauptmann-Stellvertreter Michael Schickhofer die Edlseer mit ihrer 21. Goldauszeichnung für das Album „Owa heit do gemma feiern!“ „Davon haben wir vor 25 Jahren geträumt“, zeigte sich Kristoferitsch gerührt. Mit den Musikacts von Marlena Martinelli, Silvio Samoni und Nik P. und seiner Band kam beste Stimmung auf.

Tags darauf ging es musikalisch weiter. Die Edlseer luden zum Fan-Wandertag an den Erlaufsee und wieder zurück. 1.800 Fans waren dabei und erfreuten sich an Musik und Kulinarik aus der Region. Am Abend wurde wieder aufgespielt, genauso wie am Tag darauf, als über 3.000 mit dem Radiofrühschoppen in den Tag starteten.

Die Silberhochzeit der Edlseer war das erste Bühnenjubiläum in Form einer Dankeswallfahrt und die größte Veranstaltung im Zuge des Jubiläumsjahres zur Stadterhebung von Mariazell vor 70 Jahren.