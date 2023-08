Musikkapelle Annaberg wird stolze 90 Jahre

1933 von Josef Wais gegründet, feierte die Musikkapelle Annaberg nun ihr 90-jähriges Jubiläum. Der Verein kann auf eine lange Vereinsgeschichte mit vielen Höhepunkten zurückblicken.

Angefangen mit der Gründungsgeschichte, berichtet Vereinsobfrau Petra Zeh, dass das Fehlen einer Musikkapelle in Annaberg für Josef Wais unvorstellbar war. Wais hatte selbst nach Annaberg eingeheiratet und als leidenschaftlicher Musiker kannte er einige ausgezeichnete Annaberger Musiker. „Er konnte diese Männer überzeugen, gemeinsam eine Musikkapelle aufzubauen und mit dem ersten Auftritt 1933 war die Musikkapelle gegründet“, legt Zeh die Entstehungsgeschichte des Vereins offen.

Auch auf zahlreiche gelungene Events und Highlights kann der Verein zurückblicken. Teilnahmen der Musikkapelle sind etwa bei Radio NÖ Frühschoppen, der 800-Jahr-Feier in Annaberg, der Hundeschlitten-Weltmeisterschaft in Annaberg, dem Monsterkonzert in Mariazell und einigen Gastauftritten bei anderen Kapellen in ganz Niederösterreich zu verzeichnen. Vor allem die Jubiläumsfeiern seien mit schönen Momenten, die auf Bildern für die Ewigkeit festgehalten wurden, denkwürdige Erinnerungen. Einige andere Highlights waren etwa Auftritte in Wien für ein Konzert am Graben sowie Auftritte bei Radiolivesendungen und einer Auslandsreise nach Thun in die Schweiz.

„Die gute und enge Zusammenarbeit mit unseren Nachbarkapellen und den Kapellen des Mariazellerlandes“, hebt Zeh ebenfalls hervor und erinnert an ein Event, dem der Verein bereits mit Vorfreude entgegensieht: „Jährlich findet Anfang September ein Sternmarsch in Mariazell mit anschließendem Monsterkonzert am Hauptplatz Mariazell statt.“

Sehr aktives Vereinsleben

Im Allgemeinen gestalte sich das Vereinsleben sehr aktiv und ginge über die Proben- sowie der Konzerttätigkeit hinaus. „Jedes Jahr am Annatag veranstaltet die Musikkapelle ein Fest, alle Geburtstage unserer Musikerkolleginnen und Musikerkollegen werden gefeiert“, sagt Zeh. Auch in der Gemeinde ist die Musikkapelle sehr aktiv mit Platzkonzerten, Frühjahrs-und Herbstkonzerten sowie der Umrahmung vieler weltlicher und geistlicher Feste sowie einem Quintett- Spiel bei fast allen Begräbnissen.

Es ist schön, Musik zu hören. Noch schöner ist es, Musik zu machen. Doris Wais-Pfeffer, Kapellmeisterin

„Es konnten in den letzten Jahren viele weitere Musiker ausgebildet werden, früher durch Josef und später durch seinen Sohn Adi Wais. Das sicherte den Fortbestand der Musikkapelle. Heute werden die Schülerinnen und Schüler in den Musikschulen Lilienfeld und Mariazell ausgebildet“, betont die Vereinsobfrau. Ebenso konnte durch die Unterstützung der Förderer des Vereins neue Uniformen angekauft werden.

Zurzeit zählt der Verein rund 24 Mitglieder, davon vier Jungmusiker in Ausbildung. Und auch ein neues Projekt startete die Musikkapelle. „Seit Oktober haben wir in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Annaberg und der Musikschule Lilienfeld das Projekt 'Erwachsenenbläsergruppe' gestartet. Fünf Erwachsene haben begonnen, ein Instrument zu erlernen und wollen zukünftig in der Kapelle mitwirken“, erzählt Zeh.

Hauptziel der Musikkapelle sei es, ihren Fortbestand zu sichern und die enge Zusammenarbeit mit der Musikschule zu fördern und zu leben. „Tage der Offenen Tür für die Bevölkerung, besonders für Musikinteressierte, stehen am Programm. Die Musikkapelle soll in Annaberg ein bestehender Faktor mit aktivem Vereinsleben bleiben“, sagt Zeh.