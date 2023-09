Musikkapelle Eschenau feiert den Sechziger

Die Musikkapelle Eschenau wird heuer 60 Jahre alt. Zu diesem Anlass wird ein Jubiläumsfest am Samstag, 9. September, ab 19 Uhr am Hauptplatz in Eschenau veranstaltet. Nach dem Open-Air-Konzert der Musikkapelle, umrahmt mit Bildern der letzten 60 Jahre, spielen die Partykrainer auf. Im Anschluss daran wird es eine Disco geben. „Das Fest findet in Gedenken an unseren erst kürzlich verstorbenen Musikkollegen Leopold Köberl statt“, berichtet dazu die Pressereferentin der Musikkapelle, Daniela Gruber.

Über den Verein

Im Jahr 1963 hat sich der damalige Bürgermeister Anton Haidinger zum Ziel gesetzt, für Eschenau einen Musikverein zu gründen. Gemeinsam mit Kurt Neugschwendtner, Otto Springer und Otto Hornek wurden die finanziellen Grundlagen geschaffen und interessierte Gemeindebürger zum Erlernen eines Musikinstrumentes motiviert. Am 30. Juni 1963 wurde die Gründungsversammlung des Musikvereines Eschenau-Rotheau im Gasthaus Lee abgehalten, Otto Hornek zum Obmann und Kurt Neugschwendtner zum Kapellmeister gewählt.

Heute ist die Musikkapelle Eschenau ist ein fixer Bestandteil der dörflichen Gemeinschaft und trägt wesentlich zur Umrahmung der kirchlichen und weltlichen Veranstaltungen und Feste in der Gemeinde bei. Eschenau ist Mitglied des Gemeindeverbandes der Musikschule Lilienfeld und die musikalische Ausbildung ist Grundlage für die Heranführung zur Musikkapelle.

Durch viel Engagement des Kapellmeisters und die aktiven Musikerinnen und Musikern hat die Musikkapelle ein hervorragendes Niveau erreicht und begeistert die Bevölkerung der Gemeinde mit ihren Konzerten.

Die Musikkapelle Eschenau zählt derzeit 41 aktive Mitglieder und zwei Ehrenmitglieder.