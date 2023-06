Musikschule Mariazellerland feiert den 25er

Die Musikschule Mariazellerland feiert stolze 25 Jahre Jubiläum. Nach einer über achtjährigen Planungszeit wird außerdem im Herbst 2023 der Neubau der Musikschule in Angriff genommen und soll bestenfalls im Sommer 2025 bezugsfertig sein. Direktor Hannes Haider erzählt im Interview mit der NÖN über die Geschichte und die Aktivitäten der Musikschule.

NÖN: Wie kam es zur Gründung?

Haider: Mehrere Jahre, wenn nicht Jahrzehnte wurde um eine Musikschule gekämpft, auch ein Ausbildungsverein bestand zwischen durch mal, das waren aber alles Privatinitiativen.

NÖN: Wer waren die Begründer?

Haider: Das Land Steiermark wollte Ende der 90er Jahre einige sogenannte „weiße Flecken” auf der steirischen Musikschullandkarte weg haben. Alle damaligen vier Mariazellerland-Bürgermeister sind daraufhin erstmalig voll hinter einer Musikschulgründung gestanden. Ich wurde als erster Leiter mit dem Aufbau im Sommer 1998 angestellt, bevor der Schulbetrieb ab Anfang September 1998 startete.

NÖN: Wie viele Musiklehrer gab es damals?

Haider: Bei der Gründung waren es rund sieben Lehrerinnen und Lehrer inklusive Direktor. Jetzt sind es elf.

NÖN: Wie sahen die Angebote damals aus?

Haider: Ähnlich wie heute, nur Popgesang, E-Gitarre, Mundharmonika, Harfe, Okarina und Cello kamen im Laufe der Jahre noch zu den gängigen Instrumenten hinzu.

NÖN: Was hat sich seither verändert?

Haider: Zwei Workshops haben sich im letzten Jahrzehnt etabliert: die Brassdays im Juni - diese fallen allerdings heuer aufgrund von Räumarbeiten für die Baustelle aus - und vor allem der boomende Zitherworkshop im Herbst.

NÖN: Ist es heute schwerer, Kinder und Jugendliche aufgrund der vielen anderen - auch digitalen Freizeitangebote - für ein Instrument zu begeistern?

Haider: Ja, auch wir bemerken das. Freizeitstress gabs vor 25 Jahren keinen, da es andere attraktive Angebote wie Jugendfeuerwehr, Jugendrotkreuz oft noch nicht gab, insbesondere kein Handy für fast jedes Kind.

NÖN: Wie hat Corona die Musikschule belastet?

Haider: Zwischendurch hatten wir 20 Schüler weniger, vor allem weil der Motivationsfaktor Ensemblespiel und Auftritte fehlten. Der Distanzunterricht im Frühjahr 2020 war okay, aber dauerte Gott sei Dank nur drei Monate. Im Schuljahr 2020/ 21 konnten wir dann Einzelunterricht anbieten, was deutlich besser war als Fernunterricht. Jetzt mit 190 Schülerinnen und Schülern ist der Stand wieder wie vor der Pandemie.

NÖN: Besuchen nur steirische Kinder die Musikschule Mariazell?

Haider: Nein. Derzeit sind 17 Mitterbacher und zwei Annaberger bei uns.

NÖN: Warum sollten Kinder ein Instrument lernen?

Haider: Der Musikunterricht ist ein wesentlicher Motor in der Entwicklung unserer Kinder. Er fördert die kreative Entfaltung, die Konzentrationsfähigkeit, die Teamfähigkeit, die Motorik und vieles mehr.

NÖN: Gibt es auch Erwachsene, die als Späteinsteiger ein Instrument lernen?

Haider: Derzeit gibt es zehn Erwachsene, davon eine 94-jährige Zitherspielerin, eine Erwachsenen-Jagdhornbläserklasse sowie zwei Erwachsenenchöre. Für Erwachsene bietet das Musizieren oft den Ausgleich zu den immer stärker werdenden beruflichen Belastungen.

NÖN: Wo sind die nächsten Auftritte?

Haider: Highlights zum Schuljahresende sind am Freitag, 23. Juni, um 18 Uhr am Hauptplatz Mariazell die erste steirische Musikschul-Klangwolke mit „Freude schöner Götterfunken“. Am Mittwoch, 5. Juli, um 19.30 Uhr am Hauptplatz Mariazell folgt ein Open-Air-Konzert mit dem Jugendblasorchester Wettmannstätten und der „Kiddy Band“ Mariazell.

NÖN: Wann laufen die nächsten Anmeldungen?

Haider: Juni und September sind immer unsere Schnuppermonate. Ein kurzer Anruf in der Musikschule genügt, um einen Termin mit einem Wunschlehrer oder einer Wunschlehrerin zu vereinbaren, um gratis ein Instrument ausprobieren zu können. Erreicht werden können wir telefonisch unter 0676/36 13 267, per Mail oder über unsere Homepage www.mariazell.at/musikschule