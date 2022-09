Pfarre Traisen feiert ihren Sechziger

Die Pfarre Traisen feiert Anfang Oktober ihr 60-jähriges Bestehen. Das Pfarrjubiläum wird im Zuge des Erntedankfestes am 2. Oktober um 9 Uhr bei einer heiligen Messe zelebriert.

Diese Kirche ist „Jesus Christus, dem König und Erlöser der Welt“ geweiht, heißt es aus Schriften rund um die Entstehung. Die Kirche in Traisen steht auf dem Areal von zwei im Jahre 1945 kriegszerstörten Häusern mit deren angrenzenden Gartenflächen.

1945 wurde der Grund für den Kirchenbau erworben und zwölf Jahre später begannen die Arbeiten dafür. Zuerst wurden Bohrungen bis zu einer Tiefe von 20 Metern durchgeführt, um die Erdschichten zu erforschen.

Daraufhin begann man ein Jahr später mit den Bauarbeiten: Zuerst wurde das Turmfundament hergestellt und die Unterkellerung der Sakristei ging vonstatten. Noch im selben Jahr wurden die Bauarbeiten aber eingestellt. Erst drei Jahre später, 1961, wurde der Kirchenbau fortgesetzt und am 25. Juni erfolgte dann die Grundsteinlegung.

Im Jahr 1962 wurde die Kirche fertiggestellt, weshalb das Bauwerk am 28. Oktober des selben Jahres durch Abt Friedrich Pfennigbauer des Stiftes Lilienfeld geweiht wurde.

Die Traisner Kirche wurde nach einem Entwurf von Architekt Erwin Koch aus Wien gebaut. Das Bauwerk weist eine Länge von 36 Meter auf und der 38 Meter hohe Kirchturm ragt über die Gemeinde. Für die Innengestaltung und die Malereien wurde der Maler Robert Herfert aus St. Pölten beauftragt. Die prunkvollen Glasfenster wurden von der Firma Knapp aus Kasten angefertigt.

Eine Besonderheit in der Traisner Kirche ist der gotische Crucifixus an der Stirnwand, denn dieser stammt aus der Wallfahrtskirche in Annaberg. Zehn Jahre nach dem Kirchenbau wurde der Kreuzweg durch Abt Norbert Mussbacher geweiht.

Der Kreuzweg besteht aus 16 handgetriebenen Tombak-Tafeln, die von Bildhauer Harald Krainer angefertigt wurden. Eine Besonderheit in der sechzig Jahre alten Kirche ist die Rosette an der Ostfassade: Die rot durchziehenden Linien der Seitenfenster sollen die Gnadenstrahlen, die vom Herz Jesu ausgehen, sinnbilden. Bemerkenswert sind zudem die Mosaike am Altar.

