Ramsau: Priester seit 20 Jahren

„Eine Messe wie jeden Sonntag und mit den Menschen, die gerne in die Kirche kommen“: Das hat sich Pfarrer Slavomir Dlugos zu seinem 20-jährigem Priesterjubiläum gewünscht.

Den Wunsch erfüllten ihm die Ramsauer wie Kaumberger gerne. Und sie nutzten die Gelegenheit, ihrem Pfarrer zum Jubiläum Dankeschön sagen zu können. Die Ramsauer Dorfkirche war voll besetzt, alle Minis-tranten waren gekommen. Maria Steinacher brachte ein Ständchen auf der Ziehharmonika, Andrea Krickl zog die Register auf der Orgel, die Alt-Ministranten Theresa und Matthias Kaiblinger lasen Lesung und Fürbitten, der Vorsitzende des Pfarrgemeinderates, Michael Kaiblinger, dankte mit ehrenden Worten und überreichte im Namen der Pfarrgemeinderäte eine Kerze mit dem Bild der Ramsauer Kirche an Pfarrer Slavomir, der von seiner allerersten Messe in einer kleinen Kirche in der Diözese Zips in der Slovakei erzählte. Die Kirchenbesucher spendeten Applaus und wurden beim anschließenden Pfarrcafé mit Kuchen, Kaffee und später mit Grillwürstel bewirtet.