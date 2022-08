Rohrbachs Nachwuchs-Florianis: 40 Jahre und für immer jung

Werbung Traisner Oktoberfest: Anzeige Acht Tage Party pur

So schnell sind vier Jahrzehnte vorbei. Und einige, die einst im Gründungsjahr bei der Jugendfeuerwehr selbst dabei waren, sind heute noch erfolgreiche Floriani. Am Wochenende feierte die Rohrbacher Jugendfeuerwehr ihren 40. Geburtstag.

„Ein kleines Pflänzchen wurde vor 40 Jahren gegründet und dadurch der Generationenvertrag verstärkt. Die Feuerwehren können nur gut in die Zukunft blicken und ihre Aufgaben für das allgemeine Wohl erfüllen, wenn sie sich ihren Nachwuchs sichern“, lobt Bürgermeister Karl Bader die Arbeit der Jugendfeuerwehr.

Landesfeuerwehrjugendlager nach wie vor Highlight

Gründer Erich Schildböck übernahm 1981 die Betreuung der Jungfloriani. „13 Burschen waren damals dabei“, freut sich Schildböck heute, dass drei Männer - Alfred Hochecker, Herbert Hofstetter und Hannes Sindl - von der Gründungszeit nach wie vor aktive Feuerwehr-Mitglieder sind.

Schon im ersten Jahr ihres Bestehens war die Rohrbacher Floriani-Jugend sehr erfolgreich. Beim Landeslager der Feuerwehrjugend in Ternitz-Sieding siegten die 13 Burschen im Bewerb Bronze und kehrten als Landessieger wieder heim.

Unzählige ehrenamtliche Stunden wurden im Laufe der vier Jahrzehnte in die Feuerwehrjugend investiert. Zur Betreuung zählen unter anderem die vielen Vorbereitungen für die Wissenstests und diversen Fertigkeitsabzeichen, bei denen die Jugendlichen ihr erworbenes Wissen unter Beweis stellen können.

Das große Highlight ist nach wie vor die Teilnahme an den Landesfeuerwehrjugendlagern. Diese bilden mit rund 5.700 Teilnehmern die größte Zeltstadt Österreichs - und mittendrin die Rohrbacher Jugendfeuerwehr, die immer neue Mitglieder sucht.

„Burschen und Mädchen sind ab dem 10. Lebensjahr bei uns herzlich willkommen. Sie lernen feuerwehrtechnisches Grundwissen und werden für den späteren Einsatz bei der Feuerwehr vorbereitet“, sagt Karl Schalko, der mit Paul Maier die Jugendlichen betreut.

Sinnvolle Freizeitgestaltung und Kameradschaftssinn

Die Kinder und Jugendlichen dürfen bei der Ausbildung noch nicht in den Gefahrenbereich von Feuerwehreinsätzen. „Aber es wird ihnen eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung geboten und es werden ihnen wichtige Werte wie Gemeinschaftssinn und Zusammenhalt vermittelt“, betont Schalko.

Aktuell sind acht Burschen und zwei Mädchen bei der FF-Jugend, die im Frühjahr 2022 das Fertigkeitsabzeichen „Sicher zu Wasser und an Land“ ablegten. Die Jugendlichen mussten dabei eine Unfallstelle richtig absichern, einen Rettungsring zielgenau werfen und auch ihr Wissen bei der Knotenkunde unter Beweis stellen.

Das Wissen über „Unfallverhütung im Feuerwehrdienst“ wurde dabei ebenso getestet wie die Kenntnisse über „Gefahren am beziehungsweise im Wasser“. Dabei wurden auch die gebräuchlichsten nautischen Begriffe im Wasserdienst näher gebracht. Die Rot-Kreuz-Ortsstelle hielt für die Feuerwehrjugend überdies einen Erste-Hilfe-Kurs gratis ab. „Künftig stehen wieder vermehrt praktische Übungen auf dem Plan, um das erlernte Wissen in Bezug auf den sicheren Umgang mit den Geräten gleich festigen zu können“, kündigt Jugendleiter Karl Schalko an.

