Seit 100 Jahren Bäckerei Singraber in Kaumberg

Mit einer Anzeige im April 1923 im Hainfelder Wochenblatt begann die Geschichte der Bäckerei Singraber in Kaumberg. Michael Singraber, Großvater des jetzigen Besitzers, schaltete am 6. April eine Anzeige in der Zeitung, in der er auf die Geschäftseröffnung in Kaumberg hinwies. „Meine Großeltern hatten zuvor eine Bäckerei in Puchberg und kamen dann vor 100 Jahren aber nach Kaumberg, um hier ein neues Geschäft aufzubauen“, erinnert sich Besitzer Michael Singraber. Nur drei Jahre später, 1926, starb Singrabers Großvater und seine Großmutter führte gemeinsam mit ihren vier Kindern den Betrieb, den danach schließlich Singrabers Vater, ebenfalls auf den Namen Michael getauft, übernahm. Mittlerweile befindet sich die Bäckerei schon in der dritten Generation. „Ich bin jetzt seit 1979 selbstständig, wobei meine Eltern dann noch einige Jahre mitgeholfen haben“, berichtet Michael Singraber seinen Werdegang. Nachdem er den Betrieb 1979 übernommen hatte, folgte für die Bäckerei 1999 der nächste große Meilenstein. In diesem Jahr wechselte man den Standort von Kaumberg 48 zum heutigen Standort Kaumberg 2 und eröffnete so im Markt das Café Maria Theresia. „Wir haben das Haus 1987 gekauft und mit der Renovierung begonnen. Am 21. Dezember 1999 war hier dann die Eröffnung“, berichtet Singraber. Seit dem Standortwechsel ist die Bäckerei Singraber nicht mehr nur eine reine Bäckerei, sondern wurde auch zum Kaffeehaus.

Foto: Achiv Stadtgemeinde Hainfeld

Sogar Kaiserin Maria Theresia kehrte hier einDer Name „Café Maria Theresia“ geht dabei auf die lange Geschichte des Standortes in Kaumberg Markt 2 zurück. Im Jahr 1764 nächtigte Kaiserin Maria Theresia auf dem Weg nach Mariazell im Einkehrgasthof „Zum Goldenen Kreuz“ in Kaumberg Markt 2. Wegen dieses außerordentlichen Ereignisses ließ der damalige Besitzer das Zimmer für die Übernachtung mit einem herrlichen Stuckplafond versehen. Das Zimmer besteht auch heute noch und kann von Gästen und Wallfahrern auf Anfrage besichtigt werden.

Derzeit beschäftigt Singraber fünf Mitarbeiter in seinem Betrieb und es würde auch eine Filiale in Altenmarkt zur Verfügung stehen. „Seit Corona ist es aber sehr schwer, passendes Personal dafür zu finden, weswegen die Filiale in Altenmarkt derzeit geschlossen ist“, bedauert er. Diese ist aber komplett eingerichtet und kann jederzeit wieder in Betrieb gehen. „Auch wenn diese jemand komplett übernehmen will, sind wir dafür offen“, erklärt Singraber.

Ans Zusperren will der Besitzer einstweilen noch nicht denken. „So lange ich noch alles machen kann und es Spaß macht, werde ich weiter machen. Ich denke da nicht an ein bestimmtes Datum“, berichtet der Bäckermeister. Zum 100-Jahr Jubiläum möchte er heuer noch eine eigene Feier machen.