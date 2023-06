Der Hunderter der St. Aegyder Bergrettung

Mit einem großen Jubiläumsfest erinnerte die Bergrettung St. Aegyd am Samstag an ihr 100-jähriges Bestehen. Am Nachmittag wurde dazu die Sonderausstellung über die Ortsstelle im St. Aegyder Kulturstadl eröffnet. Darin werden der Bevölkerung die Geschichte und die Tätigkeiten der Bergretter genauer vorgestellt.

Beim Fest gratulierte die Gemeindevertretung rund um Bürgermeister Karl Oysmüller den Rettern und übergab einen Scheck zur finanziellen Unterstützung. Der Ortschef hob die ehrenamtliche Tätigkeit und das Engagement zur Hilfsbereitschaft hervor. Besonders erwähnenswert ist für ihn dabei die vorbildliche Jugendarbeit der Ortsstelle. „Der Fortbestand der Ortsteile scheint somit für weitere Jahre gesichert. Ich bedankte mich auch für die Ausrichtung von Festlichkeiten. Damit leisten sie auch einen wertvollen Teil im Gesellschaftsleben von St. Aegyd“, resümierte Oysmüller.

Das Heimatmuseum und die Jubiläumsausstellung werden bis einschließlich 7. Oktober jeden Samstag von 15 bis 17 Uhr geöffnet sein. Für Interessierte, die außerhalb der Öffnungszeiten vorbei schauen wollen, werden am Kulturstadel Kontakttelefonnummern angeschlagen, über die der Wunsch nach Führungen deponiert werden kann. Beim Bauernmarkt am 20. August sind die Museen und die Jubiläumsausstellung ganztägig geöffnet.