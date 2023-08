St. Aegyder Musikkapelle wird 160 Jahre alt

Die Geschichte und somit die Zeitrechnung der Marktmusikkapelle St. Aegyd am Neuwalde beginnt mit einem Foto aus dem Jahr 1863. Hier gibt es den ersten Beweis für das Entstehen der Musikkapelle St. Aegyd. Aufgrund dieser langen Vereinsgeschichte lassen sich die Namen der Kapellmeister auch nur mehr ab Simon Zöchling, welcher von 1918 bis 1932 als Kapellmeister tätig war, eruieren. Während des Zweiten Weltkriegs umfasste die Kapelle nur mehr fünf bis acht Musiker und so kam es zu einem kurzzeitigen Zusammenschluss mit der Werkskapelle der Firma Böhler in St. Aegyd. Im Jahr 1968 wurde die Kapelle dann schließlich als Verein geführt und Stefan Enne der erste Obmann.

Das Gründungsfoto der Musikkapelle geht auf das Jahr 1863 zurück. Foto: privat

Seit dem ist viel geschehen und der Musikverein kann sich unter Obmann Robert Eder derzeit auf rund 45 Mitglieder und ein eigenes Jugendorchester verlassen. Zum Jubiläum am Samstag, 19. August, richten die St. Aegyder nun ein eigenes Fest samt Marschmusikwertung aus. „Es treten bei uns vier Kapellen zur Wertung an. Beim Festakt danach kommen noch zwei weitere dazu, welche den Nachmittag gestalten“, berichtet Obmann Robert Eder. Für die Marschmusikwertung wird in St. Aegyd auch eine Straßensperre zwischen 14 und 18 Uhr eingerichtet, damit die Kapellen ihre Wertung marschieren können. Nach der Wertung geht man zu einem Festakt samt Feuerwerk über. „Hier wird auch unser neuer Musikpavillon eingeweiht“, kündigt Obmann Eder an. Ab 20.30 Uhr sorgen dann noch die „Kronwildkrainer“ für Tanzmusik.