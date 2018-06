Die Stadt Hainfeld ist heuer 90 Jahre alt. Dieses Jubiläum wird am 22., 23. und 24. Juni gebührend gefeiert.

„Unsere Vorbereitungen für diese Festtage liefen rund zehn Monate“, berichtet Bürgermeister Albert Pitterle. Federführend an der Umsetzung waren neben dem Gemeindeoberhaupt die Stadtgemeinde Hainfeld mit ihren Mitarbeitern Thomas Schweiger, Stadtamtsdirektor Oliver Speck und Michaela Fennes.

Die NÖN berichtete: Anlässlich des Stadterhebungsjubiläums werden die Quellen der Stadt den Bürgern zugänglich gemacht. Eine Chronik gibt spannende Einblicke in die Entwicklung von Hainfeld. Ein Team, bestehend aus Stadtarchivar Karl Jägersberger, Historikerin Margarete Kowall, Kulturstadtrat Norbert Scharaditsch, Robert Steineck, Alexandra Eichenauer-Knoll und Anita Zehetmayer, hat diese in den letzten Monaten in mühevoller Arbeit gesucht, gesammelt und zu einer Festschrift aufgearbeitet. Diese berichtet über die Siedlungsentwicklung und auch die Projekte der Stadterneuerung. 2.000 Stück wurden gedruckt. Jeder Haushalt in Hainfeld bekommt ein Exemplar, die restlichen werden bei den Jubiläumsfestlichkeiten aufgelegt. „Wir machen so die Geschichte der Stadt lebendig“, verrät dazu Bürgermeister Pitterle.

Dass dieses Wochenende ein Ausflug zu den Feierlichkeiten wert ist, davon ist der Ortschef überzeugt. Er rechnet auch mit zahlreichen Gästen, denn: „Das wird eine tolle Veranstaltung!“