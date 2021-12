Verein "ATUS Lilienfeld" ist 50 Jahre alt

Der „Arbeiter-, Turn- und Sportverein Lilienfeld“ (ATUS) feiert dieses Jahr sein 50-jähriges Bestehen. Mit 29. September 1971 ist das Dokument datiert, das die Sicherheitsdirektion des Landes Niederösterreich ausgestellt hat, womit die Gründung des ATUS Lilienfeld vollbracht wurde.

Initiator und Gründer des Vereins war damals Johann Pleyer. Mit 41 Mitgliedern wurde der Turnbetrieb im alten Hauptschulturnsaal aufgenommen. Bereits das Jahr darauf übersiedelte man in den neuen Volksschulturnsaal. 1977 bekam der ATUS Lilienfeld mit Johann Schweighofer den ersten Obmann.

1983 übernahm Kurt Melichar das Amt des Obmannes, welches er bis heute inne hält. Der Verein besteht zur Zeit aus einer Männer- und einer Frauenriege. Jeden Montagabend findet für die Damen des Vereins eine zweistündige geführte Turneinheit statt. Die staatlich geprüfte Lehrwartin Susanne Herster betreut die Damenpartie seit 2006. Für die Herren finden die zwei Turnstunden jeden Donnerstagabend statt. Theodor Fellner, auch staatlich geprüfter Lehrwart, führt die Herrengruppe seit 1983 an. Aufgrund des Lockdowns können diese Turneinheiten derzeit leider nicht abgehalten werden.

Neben den geführten Turnstunden bietet der ATUS Lilienfeld für seine Mitglieder jeden Mittwoch Nordic Walking an der frischen Luft an, um Kraft in der Natur zu tanken. Im Sommer zählen auch die Rad- oder Schwimmausflüge zu den Highlights des Vereinlebens. Wenn die Wintermonate genug Schnee bringen, werden abendliche Rodelpartien in Lilienfeld und der näheren Umgebung veranstaltet.

Zum 50-jährigen Bestehen des Vereins war im November eine Jubiläumswanderung auf dem „Tut gut Wanderweg“ in Lilienfeld angedacht. Wegen der Covid-Situation musste diese zum Leidwesen der Mitglieder abgesagt werden. „Nun haben wir unsere Jubiläumswanderung für das Frühjahr 2022 eingeplant. Wir sind voller Hoffnung, dass die Wanderung dann sicher stattfinden kann“, bestätigt Theodor Fellner, Leiter der Herrenriege.

Der ATUS Lilienfeld bewegt seine Mitglieder dazu, deren Freizeit im Einklang mit der Natur zu verbringen.