Hainfelder Wochenmarkt boomt wie zu Anbeginn

20 Jahre Hainfelder Wochenmarkt – so schnell vergeht die Zeit: Seit zwei Jahrzehnten gibt es nun schon den freitäglichen regionalen Wochenmarkt am Hainfelder Hauptplatz.

Vergangenen Freitag feierte die Stadtgemeinde mit dem Stadtmarketingverein „Wir Hainfelder“ dessen 20-jähriges Jubiläum. Der Wochenmarkt war von Anfang an Teil der Stadtmarketing-Entwicklung des Vereins „Wir Hainfelder“, damals noch unter dem Obmann Franz Thür. „Mit dem Abhalten eines Wochenmarktes wollte der Stadtmarketingverein einen Impuls setzen, um mehr Kunden in die Stadt zu bringen“, informiert dazu Stadträtin Anita Zehetmeyer. Am 4. März 2003 hatte der Wochenmarkt am Hauptplatz mit zwölf Marktständen seine Premiere. Seither wird dieser jeden Freitag zwischen 14 und 18 Uhr – außer in den Monaten Jänner und Februar – abgehalten. Die Marktleitung hatte damals Barbara Moser übernommen. Im Jahr 2005 folgte Herta Grabner als Leiterin. Unter ihrer Organisation wurden viele Aktionen ins Leben gerufen wie das Oktoberfest, der Sturmheurige und die Muttertags- und Ostermärkte. Ein großer Erfolg war auch immer das Knöpferlharmonikatreffen, das von Jacky Gramm organisiert wurde und das Wochenmarktschnapsen. Ein weiterer Fixpunkt im Jahreskreis des Wochenmarktes ist das Bürgermeisterkochen. Der Erlös daraus kommt bedürftigen Personen aus der Gemeinde zugute. Im Frühjahr 2016 übernahm Franz Feichtinger, der seit der ersten Stunde des Wochenmarktes den beliebten Freilandeierstand betreibt, die Leitung des Marktes. Seit 2019 führt Gemeinderat Bernhard Heindl den Wochenmarkt. Er konnte einen neuen Stand mit Produkten aus heimischer Fischzucht gewinnen: die Fisch-Greisslerei von Martin Watz. Über die Jahre hat sich der Wochenmarkt zu einem beliebten Treffpunkt etabliert und erfreut sich eines großen Stammpublikums.

Suche nach Obst- und Gemüsehändler bleibt schwierig

Wochenmarkt-Obmann Heindl ist immer bemüht, genügend Standbetreiber mit einem attraktiven Angebot zu begeistern. „Derzeit ist es besonders schwierig, einen Obst- und Gemüsestand zu finden“, weiß er.

Diese Aufgabe ist nicht einfach, nicht umsonst mussten verschiedene Märkte in der Umgebung wieder schließen. In Hainfeld lockt man daher mit Aktionen: Mit der Wochenmarktkarte erhält man pro Einkauf am Wochenmarkt einen Stempel. Aus den abgegebenen Karten werden zu jedem Wochenmarktbeginn im Frühjahr zehn Gewinner gezogen.

Übrigens: Bereits im Stadterhebungsjahr 1928 wurde in Hainfeld der erste Versuch eines Wochenmarktes als ständige Einrichtung abzuhalten, gestartet. Leider wurde dieser mangels Nachfrage nach kurzer Zeit wieder eingestellt. „So gesehen ist der Wochenmarkt nach 20-jährigem Bestehen eine Erfolgsgeschichte“, findet Zehetmayer.