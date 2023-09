Jubiläumsfest Hainfelder Wochenmarkt feierte 20 Jahr-Jubiläum

Seit 20 Jahren gibt es den Wochmarkt in Hainfeld. Stadt- und Gemeinderäte, allen voran Bürgermeister Albert Pitterle (3. v. l., hinten) und Vizeortschef Andreas Klos (r.) stellten sich zum Jubiläumsfest ein. Auch die Bundesräte Sandra Böhmwalder (2. v. r., vorne) und Christian Fischer sowie Bürgermeisterin Gertraud Steinacher aus Ramsau gratulierten dem Team des Marketingvereins rund um "Wir Hainfelder"-Obfrau , Elfriede Hasler (vorne, r.) und Marktleiter Bernhard Heindl (3. v. r.) Foto: Elea Steyrer

E in beliebter Treffpunkt am Hainfelder Hauptplatz ist der Wochenmarkt am Freitag. Geselligkeit und Kulinarium halten sich hier stets die Waage. Mit Musik, Ehrungen und einer tollen Preisverlosung wurde das 20-jährige Bestandsjubiläum gefeiert.