Verein Hebebühne eröffnet neuen Standort in Lilienfeld

Seit 2017 ist der Verein Hebebühne mit Beratungs- und Schulungsprojekten für Jugendliche im Auftrag des Arbeitsmarktservice (AMS) Niederösterreich in Lilienfeld tätig. Nun wurde am Platzl 1 der dritte Standort in der Bezirkshauptstadt bezogen.

Das Pilotprojekt „Jugend am Zug“, welches im vergangenen Jahr von AMS-Chefin Margareta Selch gestartet wurde, wurde heuer unter dem Namen „JugendOrientierungsCamp“ als fixer Bestandteil der AMS-Angebote aufgenommen. Das Camp richtet sich an Jugendlichen zwischen 15 und 24 Jahren, die mehrfachen Belastungen ausgesetzt sind und denen es schwer fällt, im Leben weiter zu kommen. Durchschnittlich können Jugendliche 26 Wochen an dem Kurs teilnehmen. Die Inhalte reichen von EDV-Training, Werkstatt, tiergestützter Pädagogik bis hin zu Einzelcoachings. Auch Kompetenzchecks, Praktikumsbegleitung und Nachbetreuung sind individuell möglich.

„Der Arbeitsmarkt benötigt einerseits dringend Arbeitskräfte, andererseits bedarf es für Jugendliche noch Stabilisierung, Bearbeitung hinderlicher Faktoren und Orientierung, um den Anschluss in die Berufs- und Ausbildungswelt zu finden“, betonte Margareta Selch bei der Eröffnung des neuen Standortes.

Jugendliche konnten nach dem Programm Fuß fassen

Die Projektleiterin des „JugendOrientierungsCamps“, Jennifer Linter, zog eine positive Bilanz zum letzten Jahr. „Im vorigen Jahr konnten alle Jugendlichen nach der Teilnahme an ‚Jugend am Zug‘ entweder in einer Ausbildung oder einer Bildungsmaßnahme Fuß fassen“, sagt Linter. Auch Bürgermeister Manuel Aichberger (ÖVP) war bei der offiziellen Eröffnung anwesend. „In der Jugend von heute liegt die Zukunft von morgen“, betont dazu der Ortschef. Der Verein Hebebühne arbeitet seit dem Jahr 1989 sehr erfolgreich im psychosozialen Bereich in unterschiedlichen Tätigkeitsfeldern. Thematische Schwerpunkte stellen dabei Beratungen und Kurse zu Arbeit und Bildung sowie zu persönlichen Themen dar, gerade auch für junge Menschen. „Als Stadtgemeinde freuen wir uns, so eine wertvolle Einrichtung in Lilienfeld zu haben. Ein Dank gilt auch dem Stift Lilienfeld, welches die Räumlichkeiten ‚Am Platzl‘ angeboten hat. Ein Leerstand wird damit sinnvoll beseitigt“, freut sich der Bürgermeister.

