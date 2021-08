Exakt 639 Personen, davon 286 Frauen und 353 Männer, waren Ende Juli im Bezirk Lilienfeld arbeitslos gemeldet. Zusätzlich befanden sich 138 Arbeitsuchende in einer vom Arbeitsmarktservice (AMS) geförderten Weiterbildung. Im Vergleich zu 2020 waren damit um 218 weniger Jobsuchende (minus 24,4 Prozent) beim AMS vorgemerkt. Und: Die Zahl der Arbeitslosen liegt mit Juli 2021 auch um 5,4 Prozent unter dem Niveau von Juli 2019, als von der Corona-Krise noch keine Spur zu sehen war.

„Nun gilt es, diesen Aufwärtstrend weiterhin zu nutzen. Wir werden die Strategie der raschen und konsequenten Vermittlung unverändert fortführen, um die Arbeitslosigkeit weiter zu senken“, analysiert Margareta Selch, die Geschäftsstellenleiterin des AMS Lilienfeld, die positiven Signale am Arbeitsmarkt.

Allerdings habe die Gesundheits- und Wirtschaftskrise zu einer enormen Verfestigung der Arbeitslosigkeit geführt, weiß Selch: „Rund ein Fünftel aller Arbeitslosen ist bereits länger als ein Jahr auf Jobsuche. Wer vor oder während Corona wegen verschiedener Einschränkungen den Arbeitsplatz verloren hat, dem gelingt ein Comeback ins Berufsleben auch unter besseren Rahmenbedingungen nur sehr schwer.“

Mit einem breiten Portfolio an Beratung und konsequenter Vermittlung setze man im AMS Lilienfeld alle Hebel in Bewegung. „Unterstützt werden diese Bemühungen durch Lohnkostenzuschüsse an Betriebe, die Langzeitarbeitslose einstellen, gemeinnützige Arbeitskräfteüberlassung und Arbeitsplätze in Beschäftigungsprojekten“, betont die AMS-Chefin.

Arbeitslosenrückgang bei allen Altersgruppen

Nach Altersgruppen analysiert, gibt es bei allen im Jahresvergleich ein Minus: Bei den jugendlichen Personen bis 25 Jahren steht ein Rückgang von 49,4 Prozent zu Buche, bei den Älteren (ab 50 Jahren) ein Minus von 19,8 Prozent. Zuletzt profitierten die Frauen im April von der Arbeitsmarktsituation etwas stärker als die Männer. Im Juli zeigt sich dieses Bild nun wiederholt: Frauen minus 27,2 Prozent und Männer minus 23,9 Prozent.

558 freie Arbeitsplätze gibt es aktuell im Bezirk – um 195 Stellen oder 53,7 Prozent mehr als vor einem Jahr. „Mit der einsetzenden Dynamik im Bezirk wird die Arbeitslosigkeit als zentrales Thema des vergangenen Jahres nun wieder vom Fachkräftebedarf abgelöst“, so die Einschätzung von Margareta Selch. Für die AMS-Chefin sind kreative Lösungen und maßgeschneiderte Qualifizierung gefragt, um die Arbeitskräftenachfrage abzudecken: „Es wird zusehends schwieriger, den Anforderungskriterien vakanter Stellen mit geeigneten Jobsuchenden zu entsprechen.“