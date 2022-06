Junge Frau verletzt Auffahrunfall in Rohrbach – Lenker hatte 1,9 Promille

1,9 Promille sind am Dienstagabend bei einem 37-Jährigen nach einem Auffahrunfall auf der L137 in Rohrbach an der Gölsen (Bezirk Lilienfeld) festgestellt worden. Eine junge Frau wurde bei dem Crash verletzt.