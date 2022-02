JUNOS-Koordinatoren für Bezirk Lilienfeld ernannt

Wenig war bis jetzt von den NEOS in Lilienfeld zu hören. Das soll sich nun ändern: Josef Gradinger aus Kleinzell und Klemens Perzl aus Traisen wurden zu Koordinatoren der JUNOS Niederösterreich – junge liberale NEOS Niederösterreich – für den Bezirk ernannt.

„Wir freuen uns darauf, den Grundstein für eine liberale Bewegung in unserer Heimat legen zu dürfen. Gemeinsam wollen wir Jugendlichen und jungen Erwachsenen im Bezirk eine Plattform zum politischen Austausch bieten“, erklärt Josef Gradinger.

Er ist 18 Jahre alt und besucht die HTL St. Pölten. Gemeinsam mit dem 20-jährigen Zivildiener Klemens Perzl möchte sich Gradinger primär für die Vernetzung von jungen, politisch interessierten Menschen im Bezirk einsetzen.

„Pandemiebedingt war es in den letzten Jahren schwierig, sich über wichtige Zukunftsthemen auszutauschen. Vor allem sprechen wir junge Menschen an, weil wir sowohl ihre Wünsche als auch ihre Probleme am besten verstehen. Unser Ziel ist es, ihnen allen zu zeigen, dass sie auch auf Bezirksebene Veränderung schaffen können und gehört werden“, betont Klemens Perzl.

