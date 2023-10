Hainfelder Kulturverein lud Marco Pogo zum "Gschichtldrucken" ein.

„Es war extrem unterhaltsam, der Saal war ausverkauft und das Kabarettprogramm war wirklich sehr gut“, zeigte sich Bürgermeister Albert Pitterle über das Programm von Dominik Wlazny begeistert. So heißt der Kabarettist, Rockstar, Autor und Politiker mit bürgerlichem Namen. Im Programm „Gschichtldrucker“ erzählte der studierte Mediziner und Frontmann der Band Turbobier sowie Spitze der von ihm gegründeten Bierpartei über viele selbst erlebte Vorkommnisse. „Die besten Gschichten schreibt das Leben“, meinte er über seine Sammlung feiner Gschichten. Vom Streifzug durch die Niederungen der Politik, über den holprigen Start seiner Musiker-Karriere, der Kunst, das Stimmungslevel im Operationssaal hochzuhalten, bis hin zu Zukunftsvisionen, wie unser Leben 2056 aussehen wird. Davon und von noch viel mehr handelten seine humorvollen Auszüge, in denen das Bier nicht immer, aber doch oft eine wichtige Rolle einnimmt. Rund 150 Gäste waren vom Bühnenprogramm in Hainfeld begeistert.