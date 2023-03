Versammlung des Stadtverbands Lilienfeld: Kameradschaft gepflegt

Im Gasthof Ebner versammelte sich der Stadtverband Lilienfeld, eine Gruppe des österreichischen Kameradschaftsbund (ÖKB). Inhalt der Jahreshauptversammlung waren die Aktivitäten seit Oktober 2022. An vier Begräbnissen nahmen die Kameraden in Lilienfeld teil: Dem für Kommandant Alfred Praschl, Josef Wachter sen., Franz Weissenböck und Franz Wachter. In St. Veit nahmen vier Kameraden am Begräbnis von Heribert Kerschner teil.

Im November 2022 fand die Kranzniederlegung beim Kriegerdenkmal und die Friedhofsammlung, bei der 732,14 Euro gesammelt wurden, sowie die Kameradenmesse statt. Im Jänner 2023 traf sich der Vorstand zur Sitzung, im März 2023 trafen sich die Obmänner des Hauptbezirks Lilienfeld zur Konferenz in Eschenau. Obmann Josef Prack bedankte sich bei den anderen Vorstandsmitgliedern, den Fähnrichen und allen Kameraden für die aktive Teilnahme am Vereinsgeschehen.

