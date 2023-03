Wenn die Fee zum Maulwurf wird

Vor einiger Zeit hat Susanne Schönbrunner das Kinderbuch „Plitsch, Platsch, Plum“ herausgebracht. Jetzt folgt ihr selbst geschriebenes und inszeniertes Theaterstück „Kasperl und die Tanzfee“.

Das Stück dreht sich um die gute Fee Esmeralda, die mit ihrem Tanz alle Menschen bezaubert, was jedoch dem bösem Zauberer Tintifax so missfällt, dass er die gute Fee einfängt und in einen Maulwurf verwandelt. Doch - wie könnte es anders sein - der Kasperl kommt der Fee zur Rettung.

Schönbrunner erzählt, ihr vierjähriger Enkelsohn animierte sie, ein Kasperltheater zu schreiben. „Er hat eine unbändige Lust am Rollenspiel, am Bewältigen des Bösen im Spiel“, verrät die Lilienfelderin. Dabei fiel ihr das spärliche Angebot solcher Theaterstücke für die Jüngsten auf. „Daher dachte ich mir, selbst ein Stück zu verfassen, das auch für kleine Kinder geeignet ist“, sagt sie. Die Idee, verrät sie weiters, ging außerdem von der Vorliebe ihrer Tochter Pia für das Tanzen aus. Ursprünglich sollte die Tochter, in die Rolle der Fee Esmeralda schlüpfen. „Das war aus zeitlichen Gründen letztendlich jedoch nicht möglich“, bedauert Schönbrunner. Doch mit der Entscheidung, die Rolle der Esmeralda der professionellen Schauspielerin Katharina Sokolnikova zu überlassen, ist Schönbrunner auch äußerst zufrieden. „Kathy stammt aus der Ukraine und ist froh über jede Gelegenheit, Deutsch zu üben und ihren ursprünglichen Beruf auszuüben“, verrät die Kinderbuchautorin. Denn Solonikova blickt auf eine professionelle Schauspielausbildung sowie auf fünf Jahre praktische Erfahrung am Theater Kiew zurück.

Der Lilienfelder Uwe Löcker schlüpft in die Hauptrolle, den Kasperl. Foto: Susanne Schönbrunner

Das Kasperltheater wird somit zur Gänze nicht von Puppen, sondern von singenden und tanzenden Schauspielern vorgeführt. Mit der Figur des Kasperls nimmt Uwe Löcker die Hauptrolle im Stück ein. Löcker ist Gründungsmitglied der Lilienfelder Theatergruppe „Spielfeld“. Der 59- jährige, in Neuseeland geborene Amateurschauspieler Paul Obermeyer schlüpft in die Rolle des bösen Zauberers Tintifax. Seit sechs Jahren geht Obermeyer der Schauspielerei aus Begeisterung nach und spielte bisher Nebenrollen in vier Stücken. Die 23-jährige Katharyna Solonikova stellt nicht nur Fee Esmeralda, sondern auch einen Drachen dar.

Schönbrunner war selbst als Kind ein großer Kasperltheater-Fan. „Ich war mit meiner Oma regelmäßig bei Puppentheater-Aufführungen in der „Urania“. Mein Vater hat eigenhändig ein Kasperltheater aus Holz für mich gebaut und selbst gespielt, meine Mutter für die Puppen Kleider geschneidert“, sagt sie und fügt hinzu: „Das Live-Erlebnis ermöglicht auch das Einbeziehen der Kinder in die Handlung, wie es für das Kasperltheater schon immer, lange vor dem modernen Mitspieltheater, typisch war.“ Aus diesem Grund glaubt Schönbrunner auch, dass Kasperltheater auch noch bei den multimedial aufwachsenden Kindern von heute „in“ ist.

Aktuell ist die Aufführung des Stücks nur am Sonntag, 26. März und Sonntag, 2. April, jeweils um 15 Uhr, im Sitzungssaal des Lilienfelder Gemeindeamts geplant. „Ursprünglich war angedacht, das Stück an Volksschulen oder Kindergärten auf Tour zu schicken, was vorläufig aus Zeitgründen der Berufstätigen in der Gruppe noch unsicher ist“, lässt Schönbrunner abschließend wissen. Das Kasperltheater dauert etwa 25 Minuten und ist für Kinder ab vier Jahren geeignet.

