Katastrophenhilfsdienst Floriani des Bezirks bei „Flugzeugabsturz“

Die Mitglieder des ersten und zweiten Katastrophenhilfsdienstzugs aus dem Bezirk nahmen an der spektakulären Übung am Flughafen Wien teil. Foto: BFKDO Lilienfeld

Werbung Jetzt reinklicken und ansehen! Habt ihr schon unsere neuesten Videos und TV-Beiträge gesehen?

E ingeschlossen in brennendem Flugzeug, in einsturzgefährdetem Haus in Lebensgefahr, gepfählt in einem Bus: Die Floriani des Bezirks gingen am Flughafen an ihre einsatztaktischen Grenzen.