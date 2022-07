Katzenbabys bei Mülldeponie „entsorgt“!

Werbung

Feiger geht’s wohl nicht mehr: Hilflose Katzenbabys in eine Schachtel packen und dann herzlos bei einer Mülldeponie „entsorgen“! Genau das hat ein Unbekannter am Sonntag in Wiesenfeld gemacht.

Einem aufmerksamen Herren ist es zu verdanken, dass dieser auf das „verdächtige Packerl“ aufmerksam wurde. Darin befanden sich drei Katzenbabys. Er verständigte den Tierschutzverein St. Pölten, ein Helfer des Bereitschaftsdienstes des Tierheims holte diese kurzerhand ab. Am Montag wurde dann noch ein viertes Kätzchen entdeckt. Auch dieses befindet sich nun in der Obhut des Tierschutzvereins.

„Die Kätzchen sind zirka sechs Wochen und voller Flöhe, aber sonst in gutem Zustand“, sagt Thomas Kainz, der Obmann-Stellvertreter des Tierschutzvereins St. Pölten. Sollte jemand wissen, wer die Katzen ausgesetzt hat, sollte dies angezeigt werden.

Die vier Samtpfoten werden in entsprechendem Alter dann an Katzenfreunde vergeben. Nähere Infos gibt es beim Tierschutzverein St. Pölten.

Keine Nachrichten aus Lilienfeld mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.