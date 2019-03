Diskutierten eifrig in der Arbeitsgruppe „Energie und Umwelt“ am Mittwoch der Vorwoche im Seminarzentrum Brandtner in Kaumberg: Christian Dorner, Josef Mitterböck, Johannes Obermaier, Bürgermeister Michael Wurmetzberger, Anna Dorner, Regina Panzenböck, Willibald Panzenböck, Michael Schuh, Vizebürgermeister Alfred Brandtner, Thomas Grasl, Berthold Maier, Josef Steinbacher und die Leiterin des e5-Programmes der Energie- und Umweltagentur NÖ (eNU), Monika Panek (v. l.).

| Gemeinde Kaumberg