Bauarbeiten am Araburg-Dach stehen vor Abschluss

Nach einiger Zeit bekommt der Bergfried der Araburg ein neues Dach. Im Laufe der Jahre hat das alte Holzschindeldach des Turms ordentliche Schrammen bekommen. Wind und Wetter haben deutliche Spuren hinterlassen.

„Wollten die Baustelle unbedingt vor Winter fertigstellen“

„Die Reparatur war ganz dringend notwendig, da die Dachschindeln schon undicht waren und Feuchtigkeit in den Turm gelangte“, erklärt Bürgermeister Michael Wurmetzberger. Viele Holzschindeln seien morsch geworden und zum Teil sogar vom Wind abgetragen worden.

„Wir wollten die Baustelle unbedingt vor dem Winter fertigstellen. Da der Turm innen ja mit Holz verkleidet ist, darf hier keine Feuchtigkeit eintreten, damit das Holz innen nicht auch noch morsch wird“, meint Wurmetzberger weiter. Da es jedoch viel zu viele reparaturbedürftige Teile waren, um einzelne Schindeln zu tauschen, fiel die Entscheidung auf ein neues Dach.

Dieses wurde bis zum 11. November unter schwierigen Bedingungen aufgesetzt. Auch die oberste Turmplattform wurde erneuert. Deswegen bat die Gemeinde Anfang der Woche um Verständnis, dass der Turm vorerst bis dahin für Besucher gesperrt wäre.

„Die Bauarbeiten am neuen Turmdach schreiten gut voran, gestalten sich jedoch sehr aufwändig. Es musste ein Gerüst errichtet werden, um die Arbeiten in 27 Meter Höhe sicher durchführen zu können. Auch von der Witterung sind wir natürlich stark abhängig. Zusätzlich wurde nun auch die oberste Plattform im Turm ausgetauscht und erneuert, was zu einer Verzögerung der Fertigstellung führt“, lässt Vizebürgermeister Alfred Brandtner via Homepage die Leute wissen. Man freue sich aber bereits auf zahlreiche Besucher nach der Wiedereröffnung.