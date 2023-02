Elfjährige bei Ski-Unfall schwer verletzt

Ein Mädchen verletzte sich beim Skifahren in Kaumberg schwer. Der Unfall passierte beim Einfahren am Mittwochmorgen, kurz bevor der Kinderskikurs der örtlichen Sportunion beginnen sollte. Laut Michael Hochgerner, Bezirkspolizeikommandant und Leiter der Alpinpolizei NÖ, stürzte die Elfjährige in ein Sicherheitsnetz bei der Talstation. Sie wurde mit Gesichtsverletzungen ins Spital nach Wien geflogen.

„Sie war keine Anfängerin und befindet sich auf dem Weg der Besserung“, erklärt Sportunion-Obmann Martin Lampel. Nach dem Unfall sei das Gelände abgesichert worden. Der Ski-Kurs findet regulär statt.

Den Liftbetreiber trifft laut aktuellem Ermittlungsstand keine Schuld. „Er hat alle Vorkehrungen getroffen, die vorgeschrieben sind“, berichtet Hochgerner. Er habe sogar ein zusätzliches Fangnetz errichtet.

Keine Nachrichten aus Lilienfeld mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.