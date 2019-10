Seit heurigem Juli gibt es die Gelegenheit, jeden Donnerstagvormittag mit dem „Gmoabus“, dem Schulbus von Kaumberg, von zuhause abgeholt und in den Ort gebracht zu werden, um dort diverse Erledigungen, etwa bei Gemeinde, Ärztin und Bank, oder Einkäufe zu tätigen.

Nun wird dieses Service für Kaumberger Bewohner, die selber nicht mit dem Auto fahren können, ausgeweitet. Das Angebot kann auch für den monatlichen Stammtisch der Topothek genützt werden.

„Wer für diesen abgeholt oder heimgebracht werden möchte, kann sich am Gemeindeamt anmelden“, informiert Gemeindebedienstete Anna Maria Reischer, welche zum Team der Kaumberger Topothek gehört. Nächster Termin zum gemeinsamen Stöbern in der Vergangenheit ist übrigens am Donnerstag, 7. November, um 16 Uhr beim Kirchenwirt Halbwax.