NÖN-Leser sind im Bilde: Die Firma Strabag wurde von der NÖGIG (NÖ Glasfaserinfrastrukturges. m.b.H) mit dem Breitband-Ausbau im Bereich der Gemeinden Altenmarkt und Kaumberg beauftragt.

Während die Arbeiten in Klein Mariazell und Altenmarkt bereits laufen, heißt es für die Marktgemeinde Kaumberg noch warten, da zuerst der weitgehende Ausbau in Altenmarkt auf dem Plan steht. Dies weiß auch Bürgermeister Michael Wurmetzberger, er informiert: „Die Arbeiten werden in Kaumberg frühestens Ende dieses Jahres beginnen.“