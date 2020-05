Eine besondere Premiere: Erstmals in der Zweiten Republik wurde mit 4. Mai die Miliz einberufen. Diese Kräfte — in ganz Österreich kommen dreizehn Kompanien zum Einsatz — ersetzen in der Coronakrise jene Soldaten, die im Oktober 2019 eingerückt sind und deren Dienst schon um zwei Monate verlängert wurde.

Mittendrin im Geschehen befindet sich der freiheitliche Nationalratsabgeordnete Christian Hafenecker. Stationiert ist der Kaumberger als Milizsoldat seit Montag in der Bundesheer-Kaserne in Langenlebarn (Bezirk Tulln). Und zwar in der Funktion eines Militärexperten, der für den Bereich „Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation“ verantwortlich zeichnet.

Einsatz dauert vorerst zwei Wochen

„Ich bin mit Leib und Seele Milizsoldat und freue mich, durch den außerordentlichen Wehrdienst meinem Land etwas zurückgeben zu können“, betont der Kaumberger im NÖN-Gespräch. Neben der Funktion als Pressesprecher sehe er sich im Corona-Einsatz als „Bindeglied“ zwischen den Miliz- und den Bundesheerkräften. Befristet ist Hafeneckers Dienst in Langenlebarn vorerst für zwei Wochen.

2018 wurde Hafenecker als Angehöriger der Miliz zum Militärexperten für Öffentlichkeitsarbeit und Publizistik bestellt.