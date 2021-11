Preise für Website & Gemeindezeitung aus Bezirk Lilienfeld

190 Einreichungen in sieben Kategorien wurden für den Wettbewerb „KOMM:KOMM“ (KOMMunale KOMMunikation) in Niederösterreich von einer unabhängigen Fachjury a us der Medien- und Kommunikationsbranche gesichtet. Insgesamt wurden 24 Auszeichnungen vergeben.

Kaumberg und Hainfeld konnten die Jury überzeugen. Kaumberg wusste vor allem mit seiner gemeindeeigenen Website zu begeistern und konnte in dieser Kategorie, hinter Klosterneuburg, den zweiten Platz holen.

Der Kaumberger Bürgermeister Michael Wurmetzberger freute sich über den zweiten Preis. Daniela Matejschek

„Wir freuen uns sehr, dass wir hier so gut abgeschnitten haben. Das ist eine tolle Auszeichnung für uns und für alle, die an unserer Website arbeiten“, freut sich Bürgermeister Michael Wurmetzberger.

Das Besondere ist, dass Kaumberg unter allen siegreichen Gemeinden noch dazu die kleinste ist. Groß ist auch der Jubel in Hainfeld über den siebten Platz in der Kategorie „Gemeindezeitung“. Die gute Platzierung zeigt die Qualität des Ortblatts auf.

„Gerade in den letzten eineinhalb Jahren hat sich gezeigt, wie wichtig ein Dialog zwischen Gemeinde und Bürgern ist“, betonte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner bei der Preisverleihung.