„Einerseits war es der Reiz an der Sache, es in einem Tag zu schaffen, andererseits der besondere Ehrgeiz unseres Kaumberger Extremsportlers Alexander Kirnbauer. Der hat uns alle von dieser verrückten Idee überzeugt“, schmunzelt Harald Sörös. Der geschäftsführende Gemeinderat stellte sich mit Freunden aus Kaumberg und Groisbach einer nicht alltäglichen Herausforderung. Unter dem Motto „Mariazell Extrem“ wurde eine spezielle Tour in Angriff genommen.

Abmarsch war um Mitternacht vom Kaumberger Marktplatz. Über den Reingupf, das Kieneck, den Unterberg, Rohr im Gebirge, Kalte Kuchl, St. Aegyd und das Gscheid ging es bis in den steirischen Wallfahrtsort. Die Netto-Gehzeit betrug 18,5 Stunden.

„Insgesamt haben wir in einem Stück – ohne Übernachtung und mit Pausen von nicht länger als 30 Minuten – 78 Kilometer und 2.800 Höhenmeter zurückgelegt“, berichtet Harald Sörös, „die Schmerzen waren groß, aber die Freude war größer, als wir nach Einbruch der Dunkelheit dann doch noch in Mariazell angekommen sind.“

Wieder retour gebracht hat die müden Wanderer übrigens Bürgermeister Michael Wurmetzberger mit dem Auto.