Vorgänger Michael Singraber war lange Obmann des Gemeindeverbandes für Abfallbehandlung und Umweltschutz (GVA) im Bezirk Lilienfeld, unter Bürgermeister Michael Wurmetzberger (ÖVP) erfolgt nun der Austritt von Kaumberg.

Einstimmig beschloss der Gemeinderat in der Sitzung am vergangenen Donnerstag die Beendigung der Mitgliedschaft in der heimischen Vereinigung und den Wechsel zum Abfallverband des Bezirkes Baden. Fällig wird die Entscheidung mit 1. Jänner 2021. „Kaumberg ist geografisch mehr in Richtung Baden ausgerichtet, wir sind in der Leader-Region Triestingtal“, nennt Wurmetzberger einen der Gründe der Aufkündigung. Außerdem sei der Abfallverband Baden einer der best geführtesten und verfüge selbst über die Einhebungshoheit der Tarife.

„Die Gebühren sind in allen Gemeinden des Bezirkes Baden gleich, für Kaumberg wird es nicht teurer, sondern günstiger“, versichert der Ortschef. Kaumberg als Kleingemeinde habe durch die Abtretung dieses immer schwieriger werdenden Aufgabenbereiches an Experten Vorteile, so Wurmetzberger: „Es macht Sinn, ich bin für Kooperationen“, betont er. Lilienfelds GVA-Obmann Christian Leeb versichert indes, dass der Austritt Kaumbergs keine Auswirkungen auf den Lilienfelder Verband haben werde.

Weitere Punkte der Gemeinderatssitzung betrafen den Haushalt für 2019, welcher nur mit Stimmen der Mehrheitsfraktion ÖVP und der SPÖ genehmigt wurde. Aufgrund von Einsparungen konnten erstmals Rücklagen gebildet werden.