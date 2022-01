Lada landete im Bach

Die winterlichen Fahrbedingungen wurden dem Fahrer eines Ladas nach demSchneefall am Montag in Unter Triesting zum Verhängnis. Auf dem Weg nach Hause verlor er kurz vor 10.30 Uhr die Kontrolle über sein Fahrzeug und landete seitlich liegend in der Triesting. Der Fahrer blieb unverletzt, am Wagen entstand großer Sachschaden.

Die Feuerwehr Kaumberg entfernte kleinere Bäume und Geäst vom Ufer und barg gemeinsam mit den Hainfelder Kameraden den Wagen.