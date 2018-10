Landjugend lud zur Erntedankparty .

Die Erntedankparty der Landjugend (LJ) Kaumberg ging am Samstag in der Mehrzweckhalle in Szene. Das neu gestaltete Fest wurde besonders von den jungen Gästen sehr gut angenommen. Es wurde bis in die frühen Morgenstunden ausgiebig gefeiert.