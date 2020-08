In Anwesenheit mehrerer Mitbrüder überreichte Abt Pius Maurer dem bisherigen Pfarrseelsorger von Kaumberg und Ramsau, Jozef Hurak, das goldene Ehrenzeichen für seine Verdienste um das Stift Lilienfeld.

Jozef Hurak, Priester seit 2006 aus der Diözese Zips in der Slowakei, war von 2010 bis 2020 in Kaumberg und von 2017 bis 2020 in Ramsau Pfarrseelsorger. Abt Pius betonte bei der Überreichung des Ehrenzeichens die leutselige Art von Jozef und dankte ihm für sein segensreiches Wirken in diesen beiden Stiftspfarren.

Jozef Hurak beendete (wie berichtet) mit 31. Juli seinen Seelsorgedienst in Österreich. „Er widmet sich in Zukunft seiner neuen Aufgabe als slowakischer Polizei-Seelsorger in Bratislava“, weiß Abt Pius Maurer.