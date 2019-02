Statt „Vorhang auf“ heißt es „Ring frei“ und „lasst die Fäuste sprechen“: Alle zwei Jahre stellen sich die Kaumberger Burgschauspieler unter Obfrau Apollonia Grandl mit ihren Sommerspielen auf der Araburg ein und ziehen eine große Publikumsschar zu den Vorstellungen auf das Wahrzeichen der Gemeinde.

Nach der Darbietung von „Kumm i in Himmel?“ 2017, ist es heuer wieder so weit. „Mit großer Vorfreude dürfen wir unser nächstes Theaterstück ,Der Meisterboxer‘ ankündigen“, so die Kaumberger Burgschauspieler. Der Schwank in drei Akten von Carl Mathern und Otto Schwartz verspreche viele lustige Verwechslungen mit vermeintlich großem Sportsgeist, möchte man nicht allzu viel schon im Vorhinein verraten.

Wie gewohnt wird der Reinerlös zur weiteren Erhaltung der Araburg zur Verfügung gestellt. Eine Änderung gibt es indessen bei den Terminen der Aufführungen. Diese wurden alle auf Juli vorverlegt. Die Premiere findet am Freitag, 12. Juli, um 20 Uhr statt.

Zwölf altbewährte Mitwirkende werden auf der Bühne ihr Können zum Besten geben, unterstützt vom kreativen Kopf der Gruppe, Uschi Nocchieri. Die Schauspielerin, Clown- und Comedyworkshop-Trainerin für Erwachsene, Kinder und Jugendliche, Moderatorin sowie Leiterin des Lenautheaters in Stockerau führt in Kaumberg bereits zum dritten Mal Regie.