Über 2.000 Beiträge sind in der Topothek Kaumberg, welche als erste im Bezirk im vergangenen November online ging, abrufbar.

Für Personen, die gerne gemeinsam in der Geschichte stöbern beziehungsweise keinen Computer nutzen, bildet der Stammtisch am Donnerstag, 7. Juni, um 16 Uhr beim Kirchenwirt Gelegenheit, einen Blick in das Internet-Archiv zu werfen. Dort präsentiert sich die Gemeinde historisch quer durch alle Bevölkerungsschichten. Mit Bildern, welche älter als 15 Jahre sind und von Familien, von Ereignissen oder aus der Schule stammen können.

Gefragt sind zusätzlich Aufnahmen von Tieren, Pflanzen oder Objekten wie Gebäuden, Fahrzeugen und technischen Hilfsmitteln. Wiedergegeben werden genauso Dokumente, darunter niedergeschriebene Erinnerungen, Karten, Briefe, Zeugnisse, Gedenkbillets und anderes mehr.

Gesucht wird aber auch noch weiteres passendes Material. Dieses verbleibt jedoch beim jeweiligen Besitzer. Es wird nur die „digitale Kopie“ vom Topothekteam einpflegt und im Netz veröffentlicht. Erklärungen und Anmerkungen sowie Korrekturen dazu sind ebenfalls erwünscht.