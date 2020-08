Eine erfolgreiche Premiere: An die 20 Musiker traten am Samstag beim Kirchenwirt in Kaumberg bei der Open Stage auf.

Kirchenwirt Walter Halbwax erfüllte sich mit der Veranstaltung einen langjährigen Traum. Als Solokünstler und in verschiedensten Gruppen gab es von Rap bis Oldies so ziemlich alles zu hören.

Wirt hat eine Fortsetzung am Radar

Hauptsache war, dass die Mitwirkenden ihren Spaß hatten – und den hatten sie und auch die Zuhörer sichtlich. Über vier Stunden wurde die Bühne ohne Pause bespielt.

„Eine Wiederholung ist geplant“, verrät Kirchenwirt Walter Halbwax.