Trauer um Walter Halbwax senior

In wenigen Wochen, im April, hätte er seinen 71. Geburtstag gefeiert: Walter Halbwax senior. Der einstige Kaumberger Kirchenwirt ist nicht mehr. Er erlag am 4. März den Folgen eines Herzinfarktes vom Vortag.

Der umtriebige Kaumberger war nicht nur Mitglied in zahlreichen Vereinen, sondern hat das Vereins- und Gemeindeleben im Ort viele Jahre maßgeblich mitgeprägt. So war er mehrere Jahre ÖVP-Gemeinderat, bis zum Schluss Obmann des Seniorenbundes und Leiter des örtlichen Kirchenchores. Dafür wurde er sogar von der Diözese mit dem Titel „Chordirektor“ geehrt. Erst am Faschingssamstag nahm er seinen Abschied als Maskenführer beim Maskenball des Kameradschaftsbundes (Die NÖN berichtete). 35 Jahre sorgte er hier für eine fröhliche Ballnacht. „Wenn wir was nicht wissen, heißt es immer ,Fragen wir den Walter!'", ist ÖKB-Obmann Christian Hafenecker tief betroffen.

Für Generationen von Kindern war „der Halbwax“ der Nikolaus in Kaumberg. Selbst in den Corona-Jahren war es ihm ein Anliegen, dass die Mädchen und Buben Besuch vom „heiligen, bärtigen Mann“ bekommen. „Er war immer da, wenn man ihn gebraucht hat“, lobt auch Pater Slavomir Duglos dessen Wirken. Ob als Verbindungsglied zu den Vereinen oder als Organisator bei Prozessionen: Sein gesamtes berufliches Leben verbrachte er als Kaumberger Kirchenwirt und Kaufmann im Familienbetrieb, den er zusammen mit seiner Frau Elisabeth geführt hat. Dadurch war er eine nicht wegzudenkende Konstante im Ortsleben. Selbst nach seiner Pension stand er noch mit viel Freude im Betrieb und half mit, wo es nur ging. Ein weiteres großes Steckenpferd von ihm war die Feuerwehr. In seiner aktiven Zeit war er bei unzähligen Einsätzen dabei. Als Reservist ging er noch für die FF sammeln und war beim Schnitzeltag am Feuerwehrfest der Tellerwäscher.

Hauptdarsteller bei den „Burgfestspielen“

Bei den Burgschauspielern stand er bei den Sommerspielen auf der Araburg mehrmals in der Hauptrolle auf der Bühne. Unvergessen sind aber auch seine Auftritte im Faschingsstandl der Eisstockschützen. Die Liste der Aktivitäten ließe sich noch lange fortsetzen, aber haben alle eines gemeinsam: Walter Halbwax liebte es zu organisieren und geschäftig zu sein, mit einem klaren Ziel: zum Wohl der Vereine und des Ortes. „Die Lücke, die er hinterlässt, ist das, was uns verbindet in dieser schwierigen Zeit“, spendete der Ortspfarrer der Familie Trost. Das Begräbnis findet am Samstag um 13.30 Uhr am Kaumberger Friedhof statt, die Betstunde ist am Freitag um 19 Uhr in der örtlichen Kirche.

Keine Nachrichten aus Lilienfeld mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.