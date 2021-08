Im Wochenvergleich ist ein Anstieg der Corona-Infektionen zu verbuchen: Am 2. August lag die Sieben-Tage-Inzidenz (Fallzahlen pro 100.000 Einwohner) im Bezirk Lilienfeld bei 39,3 (zehn Erkrankte). Mit Stand Montag, 9. August, beträgt der Wert 47,1 (zwölf Erkrankte). Damit rangiert Lilienfeld im Bezirksvergleich auf Platz eins und klar über dem Niederösterreich-Schnitt von 28,0.

Das Entscheidende: Im Krankenhaus Lilienfeld bleibt die Covid-Lage völlig entspannt. „Aktuell befinden sich keine Corona-Patienten in stationärer Behandlung“, so Spitalssprecher Bernhard Schindlecker am Montagvormittag.