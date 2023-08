Traisener Hautärztin ändert auf Wahlarztpraxis

Die Traisner Hautärztin Gertrud Fumicz legt nach 28 Jahren alle Kassenverträge mit 30. September 2023 zurück. Sie wird aber mit 1. Oktober als Wahlärztin an gleicher Adresse weiter ordinieren.

„Ich bedauere, diesen Schritt gehen zu müssen, aber aufgrund des überproportionalen Zulaufs aus anderen Teilen Niederösterreichs wegen immer weniger werdenden besetzten Kassenstellen für Dermatologie, ist die Betreuung der Patienten für mich zunehmend nicht mit dem Standard zu bewältigen, den ich für mich anlege“, begründet sie dies. So ist das Eingehen auf den einzelnen Patienten für sie „durch den Arbeitsdruck immer schwieriger geworden“.

Mit diesem Neuanfang erhofft sie sich mehr Zeit für die Betreuung ihrer Patienten. „Seit mehreren Jahren habe ich vergebens versucht, Nachfolger am jetzigen gut ausgebauten Standort für die Kassenpraxis ins Boot zu holen“, erzählt Fumicz. Die zum Bezirk Lilienfeld zugehörige Kassenplanstelle für Dermatologie wurde bereits im Mai 2023 zur Nachbesetzung ausgeschrieben. Auf alle Fälle sei, nicht zuletzt durch ihre Wahlarzttägigkeit, die Betreuung von dermatologischen Patienten im Bezirk für die nächste Zeit sichergestellt.

Die 63-jährige gebürtige Traisnerin absolvierte nach ihrem Studium in Wien die Ausbildung zur Allgemeinmedizinerin in Lilienfeld und anschließend die Facharztausbildung zur Dermatologin in St. Pölten, wo sie bis 1995 als Oberärztin tätig war.

„Wie zur damaligen Zeit üblich, musste ich in dieser Zeit auch die Geburt und Erziehung unserer beiden Kinder unter einen Hut bringen, wobei mich zum Glück mein Ehemann tatkräftigst unterstützte“, erinnert sie sich.Gertraud Fumicz ordiniert seit 1995 in Traisen1995 eröffnete sie in Traisen eine Kassenpraxis für Dermatologie. 2013 übersiedelte Fumicz in eine von ihr neu errichtete, wesentlich größere Ordination in der Franz-Lettner-Gasse 8, um mit dem größeren Platzangebot den modernen, erhöhten Anforderungen an eine Praxis in Hinblick auf Behindertengerechtigkeit, Wohlfühlfaktor für Patienten und Personal sowie ausreichendem Parkplatzangebot gerecht zu werden. „Leider haben sich durch die Entwicklungen der letzten Jahre meine Pläne für eine Nachfolge- oder Gruppenpraxis - trotz intensiver Suche – nicht erfüllt“, bedauert sie und lässt wissen, dass das Gegenteil der Fall war. „Der Patientendruck stieg für mich immer mehr, nicht zuletzt dadurch, dass derzeit etwa 30 Prozent der dermatologischen Kassenstellen in Niederösterreich unbesetzt sind“, führt sie aus. Der Grund dafür ist, meint sie, „dass einerseits eine dermatologische Praxis derzeit wirtschaftlich nur mit einem gewissen Patientenaufkommen zu führen ist und andererseits die nachkommende Kollegenschaft mehr Zeit mit Forschung und spezifischen Lösungen für den einzelnen Patienten und weniger mit überbordender Administration und für sie ,unnötige' Nebenaufgaben verbringen möchte.“

Darum hat sie den Entschluss gefasst, einstweilen ihre Kassenpraxis in eine Wahlarztpraxis überzuführen, ohne die Hoffnung zu verlieren, diese doch noch einem Nachfolger übergeben zu können. Was die österreichische Gesundheitskassa und Polit-Vertreter des Bezirks zum Ärztemangel – es fehlt ja auch seit Jahren an einem Kinderarzt.