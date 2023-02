Rohrbacher Nahversorgerin macht „dicht“

Ab diesem Wochenende ist der örtliche Nahversorgermarkt vorerst Geschichte. Nah & Frisch-Betreiberin Regina Hartmann schließt das Geschäft mit 25. Februar. Neun Jahre ist es her, dass sie sich als Kauffrau selbstständig machte.

„Es sind mehrere Faktoren, die mich veranlasst haben, aufzuhören“, sagt Hartmann. Und: „Einerseits sind es familiäre Gründe, aber auch die massiven Kostensteigerungen und die gestiegenen Energiepreise sind ein zentraler Bestandteil dieses Entschlusses“, erklärt die 53-Jährige ihr Handeln.

Ortschef tüftelt an Zwischenlösung

Bürgermeister Karl Bader ist aber um die Fortführung des Dorfladens bemüht. „Seit einem halben Jahr sind wir mit dem Großhändler Kiennast auf der Suche nach einer geeigneten Nachfolge für den Nah & Frisch-Markt“, sagt er.

In dieselbe Kerbe schlägt Julius Kiennast: „Wir sind intensiv mit der Suche eines Nachfolgers beschäftigt. Mit einem Umbau zu einem Hybrid-Standort, also Vormittag mit Bedienung und Nachmittag als Selbstbedienung mit SB-Kassa, können wir Personalkosten reduzieren“, teilt Kiennast mit und ist überzeugt: „Eine Hybrid-Lösung würde den Ertrag des Geschäfts erhöhen und neue Klientel in der Betreiberschaft ansprechen.“ Optimal wäre es, würde eine selbstständige Kauffrau oder ein selbstständiger Kaufmann den Markt übernehmen.

Bis auf Weiteres ist der Lebensmittelmarkt mit einer Verkaufsfläche von rund 250 Quadratmetern ab dem kommenden Wochenende aber geschlossen. In Kooperation mit dem Zulieferer tüftelt Ortschef Bader an einer passenden Zwischenlösung für die ältere Bevölkerung. „Wir werden erheben, ob vonseiten der nichtmobilen Bevölkerung Interesse an einem Einkaufsbus besteht“, informiert der Bürgermeister.

Ohne Kunden kein Geschäft

