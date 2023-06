Demonstration in Hohenberg verlief friedlich

50 junge Frauen und Männer der Klimaschutz-Organisation „Fridays for Future“ protestierten - teilweise lautstark - und sogar mit Tanzeinlagen - am Freitag vor der Firma Isoplus. Ihre Forderung: der Ausstieg des Unternehmens am Bau der längsten beheizten Ölpipeline der Welt, der East African Crude Oil Pipeline (EACOP) (Die NÖN berichtete exklusiv). Bei der Aktion war auch der ugandische Klimaaktivist Nicholas Omonuk vertreten.

Schaulustige aus der Umgebung gab es nur wenige bis gar nicht. Externe Mitstreiter aus dem Bezirk fanden die Aktivisten auch nicht. Vor Ort gab es auch keine Gegendemonstration, wie angekündigt. Lediglich ein paar vorbeifahrende Lenker taten beim Passieren der Klimaschützer-Schar ihren Unmut kund. Am Freitag kurz nach Mittag zogen die Klimaschützer, die übrigens öffentlich mit der Traisentalbahn und dem Postbus angereist waren, wieder ab. Gesamtbilanz aller, sowohl der Aktivisten als auch der Firma Isoplus, Polizei und Gemeinde: „Alles verlief friedlich!

„Noch kann die 1.400 Kilometer lange Ölpipeline verhindert werden. Auch wenn Isoplus einen wichtigen Beitrag zur Energiewende leistet, reicht es nicht aus, in die richtige Richtung zu gehen, während man gleichzeitig das Falsche tut. Es bringt nichts, wenn dein Haus brennt und man während des Löschversuchs gleichzeitig Benzin hineingießt“, meint Johanna Frühwald von Fridays for Future. Das von Isoplus oft genannte Vorzeigeprojekt „WarmtelinQ“ in Rotterdam soll jährlich 200.000 Tonnen CO₂ einsparen. „Das begrüßen wir natürlich. Jedoch soll die EACOP-Ölpipeline jährlich 170 Mal so viele CO₂-Emissionen verursachen. Wir sind zuversichtlich, dass Isoplus dieses Projekt überdenkt. Wir sind nach wie vor bereit, Gespräche zu führen. Der Gesprächsinhalt sollte dabei allerdings die EACOP darstellen, da wir dieses Projekt kritisieren“, sagt sie, bedauert aber: „Es wurde uns verwehrt, unseren ugandischen Freund zum Gespräch mitzunehmen, dessen Community direkt und unmittelbar durch die EACOP leidet. 100.000 Menschen sollen für die Pipeline vertrieben und umgesiedelt werden. Es geht hierbei nicht um irgendein Projekt, sondern um die längste beheizte Ölpipeline der Welt. Im Jahr 2023, mit allem Wissen über die Klimakrise.“

Isoplus-Geschäftsführer Christian Rockenbauer wäre, wenn es keinen Protest gegeben hätte, bereit gewesen, die bereits weitgehend klimaneutrale Produktion des Unternehmens zu zeigen. Foto: Isoplus

Die Proteste sind friedlich und planmäßig verlaufen, bestätigt auch Isoplus-Geschäftsführer Christian Rockenbauer, lässt aber wissen: „Wäre nicht vor unseren Werkstoren protestiert, sondern mit uns gesprochen worden, hätten wir Fridays for Future gerne unsere Produktion gezeigt. Diese deckt den kompletten Wärmebedarf durch Fernwärme aus dem benachbarten Biomasseheizwerk des Sägewerks Brunner-Stern.“ Der Strom kommt aus dem am Firmengelände gelegenen Wasserkraftwerk der EVN und demnächst geht eine Photovoltaik-Anlage mit über 1.000 kWp am Werksdach in Betrieb. „Damit produzieren wir dann in Hohenberg komplett CO₂-neutral.“ Und er richtet noch aus: „Fridays for Future

hat von Bundeskanzler Karl Nehammer eine Anschlusspflicht aller Haushalte an die Fernwärme gefordert. Das unterstützen wir! Denn es sind Technologieführer wie Isoplus, die den Ausstieg aus der fossilen Energie und den Green-Deal technisch umsetzen.“

Bezirkspolizeikommandant Michael Hochgerner und seine Kollegenschaft haben vor Ort im Vorfeld Gespräche mit den Aktivisten geführt. "Alles verlief ohne Probleme", bestätigt er. Foto: Wohlmann

Auch Lilienfelds Bezirkspolizeikommandant Michael Hochgerner bestätigt, dass von allen Seiten stets alle Vereinbarungen eingehalten wurden. „Alles verlief problemlos. Es gab keinerlei Notwendigkeit, einzuschreiten“, so Hochgerner. Im Vorfeld sei aber auch mit den Aktivisten gesprochen worden.

Auf klare Prävention hat auch Bürgermeister Ferdinand Lerchbaumer, selbst Exekutivbeamter, gesetzt. „Ich hatte seit Samstag ständigen und regelmäßigen Kontakt mit der Firma Isoplus, auch mit den Arbeitern wurde ständig Rücksprache gehalten. Mit der Exekutive wurde gemeinsam ein Sicherheitskonzept ausgearbeitet. Man weiß ja nie, in welche Richtung sich eine Demo entwickelt. Ich habe persönlich mit den umliegenden Firmen, Geschäften und Haushalten Kontakt bzw. im Ortszentrum mit der Bevölkerung Kontakt aufgenommen, um den Falschmeldungen entgegenzutreten. Am Donnerstag nutzte ich sogar einen Elternabend, um die Sachlage zu besprechen und zu informieren“, führt er aus. Am Mittwoch hatte er alleine 38 Anrufe aus der Bevölkerung, die sich nur wegen der Demo Sorgen machten. „Alle Anrufer wurden informiert und ein gutes Gespräch geführt. Auch war ich die ganze Zeit bei der Aktion vor Ort, um Probleme gemeinsam zu lösen“, betont er. Seinem Kritikpunkt und Wunsch aus der Bevölkerung sei er nachgekommen, die Versammlung wurde frühzeitig beendet und der Verkehr wieder freigegeben. Auch mit der BH-Lilienfeld gab es, unterstreicht er, „einen guten Austausch.“

Bürgermeister Ferdinand Lerchbaumer, selbst Exekutivbeamter, informierte bereits Tage zuvor die Hohenberger Bürger über die angemeldete Versammlung, denn eine Aktion wie diese gab es im kleinen Hohenberg bislang nicht. "Ich hatte 38 Anrufe von Hohenbergern dazu an nur einem Tag", erzählt er. Foto: Indira Zupany Photography

Am Freitagabend meldete sich noch FPÖ-Nationalratsabgeordneter Christian Hafenecker zur Demonstration zu Wort: „Dieser grünideologische Klimawahnsinn erreicht immer absurdere Spitzen. Gegen einen der größten Arbeitgeber in unserem unter Abwanderung leidenden Bezirk wegen einer Öl-Pipeline in Afrika mobil zu machen und dazu auch noch stundenlang die Straße zu blockieren, ist komplett daneben.“

FPÖ-Nationalratsabgeordneter und FPÖ-Bezirksvorsitzender Christian Hafenecker kritisiert die Friday-for-Future-Aktion in Hohenberg scharf. Foto: FPÖ

Die Mehrheit der arbeitenden und leistungsorientierten Bevölkerung versteht zu Recht immer weniger, warum sie sich von „einer von Weltuntergangsfantasien besessenen, extremen Minderheit auf der Nase herumtanzen und sekkieren lassen soll“, kritisierte FPÖ-Bezirksparteiobmann Hafenecker die Protestaktion scharf. Er „stelle sich klar hinter die Firma Isoplus und deren Mitarbeiter“. Die Klimaextremisten würden in ihrer Verblendung auch völlig vergessen, dass ein von ihnen geforderter Ausstieg der Isoplus aus dem Projekt in Ostafrika nichts am Bau der Öl-Pipeline ändern würde und die „dortige Bevölkerung in zwei der ärmsten Ländern der Welt hätte ganz andere Probleme als deren pseudo-religiöse Utopien.“

Er übt aber auch Kritik an der Bezirks-SPÖ: „Dass SPÖ-Bürgermeister Lerchbaumer und SPÖ-Bezirksvorsitzender Bundesrat Fischer nicht mehr zu sagen hatten, als bei den Bürgern um Verständnis zu bitten und auf die Vertragspflicht der Firma zu verweisen“, wertete Hafenecker als „Symptom für den derzeitigen katastrophalen Zustand der Sozialdemokratie“: „Wenn sich die einstige Arbeiterpartei SPÖ nicht klar auf die Seite eines für unsere Region unverzichtbaren Unternehmens und der dort arbeitenden Menschen, die den Wohlstand in diesem Land schaffen, stellt, dann ist das ein reines Armutszeugnis. Das zeigt ein weiteres Mal, dass die FPÖ die einzig stabile Kraft ist, die für Verantwortung und die Interessen der Bevölkerung steht.“

SPÖ-Bundesrat Christian Fischer zum Vorwurf: „Ich verweise auf mein gestriges Statement. Dieses hätte Nationalratsabgeordneter Hafenecker lesen soll.“ Denn darin betonte der SPÖ-Bundesrat unter anderem, „dass Isoplus zu den wichtigsten Arbeitgebern im Bezirk zähle."

SPÖ-Bundesrat Christian Fischer verweist zur FPÖ-Kritik an sein mediales Statement, "dass Isoplus zu den wichtigsten Arbeitgebern im Bezirk zähle." Foto: SPÖ

Auch SPÖ-Bürgermeister Lerchbaumer kann die Kritik des freiheitlichen Bezirksvorsitzenden nicht nachvollziehen und meint, dass „nur aus der Ferne rumschreien keinen Sinn mache“. Er fragt sich nämlich, wo denn während der Aktion die FPÖ „offiziell vertreten“ gewesen sei. „Das ist typisch FPÖ – außer heiße Luft ist wieder nix Brauchbares dabei. Wo waren sie? Da trifft man dann auf der Versammlung zwei FPÖ-Bezirksfunktionäre und die outen sich dort als lediglich ,Privatpersonen', mit der FPÖ hätten sie da jetzt nichts zu tun.“

Die Gemeinde Hohenberg, die Polizei und BH, allen voran auch die Firma, hätten gemeinsam zu einem deeskalierenden Ablauf der Kundgebung beigetragen. „Ich war die ganze Zeit als Bürgermeister vor Ort und habe auch mit den Demonstranten Gespräche geführt. Teilweise kann ich ihre Anliegen verstehen, weise aber auch auf die Leistungen des Unternehmens als wichtiger Arbeitgeber im Bezirk und seine Arbeit im Bereich klimafreundlicher Produktion hin. Ich habe auch den Aktivisten vorgeschlagen, ihre Anliegen direkt bei der Regierung vorzubringen“, schließt Lerchbaumer.